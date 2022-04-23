Для выплаты помощи вынужденным переселенцам перечислили более 2,6 млрд грн, – Минсоцполитики
Министерство социальной политики с начала апреля перечислило Ощадбанку более 2,6 миллиарда гривен на выплату пособий по проживанию внутриперемещенных лиц
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"В течение апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк свыше 2,6 миллиарда гривен. За счет этих средств помощь получат более 451 тысячи внутри перемещенных лиц", – говорится в сообщении.
В соответствии с решением Правительства помощь на проживание для внутриперемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутриперемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
- для других лиц – 2 000 гривен.
Отмечают, что полученное пособие на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.
- Напомним, со вторника, 19 апреля, в "Дии" можно оформить помощь для внутренне перемещенных лиц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное