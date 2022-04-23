Для выплаты помощи вынужденным переселенцам перечислили более 2,6 млрд грн, – Минсоцполитики

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В течение апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк свыше 2,6 миллиарда гривен. За счет этих средств помощь получат более 451 тысячи внутри перемещенных лиц", – говорится в сообщении.

В соответствии с решением Правительства помощь на проживание для внутриперемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутриперемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

Отмечают, что полученное пособие на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

Напомним, со вторника, 19 апреля, в "Дии" можно оформить помощь для внутренне перемещенных лиц.

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