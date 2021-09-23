Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Для выплаты долгов: суд разрешил продать компании Коломойского недвижимость в Техасе

Для выплаты долгов: суд разрешил продать компании Коломойского недвижимость в Техасе

23 сентября, 2021 четверг
22:09
Экономика Игорь Коломойский

Власти США разрешили компании олигарха Игоря Коломойского продать здание в Техасе, которое было заморожено по делу об отмывании средств, для выплаты долгов

Об этом сообщает Радио Свобода .

Федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и позволила компании Коломойского продать здание в Далласе.

Согласно судебным документам, севернотехаская компания Centurion American согласилась выкупить здание за $23,3 млрд

С этим зданием связано более $ 425 тыс. долга налога на недвижимость, пени и выплат местной общине.

Остальная прибыль будет помещена на депозит, которым до конца суда руководить американское правительство.

"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходим и уместен для сохранения стоимости имущества до окончания производства", - говорится в решении.

Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

олигархи
Игорь Коломойский
Читайте также:
Руслан Малиновський (в центрі)
22 сентября, 2021 среда
Украинец Малиновский стал героем матча в чемпионате Италии
Владислав Сіренко
22 сентября, 2021 среда
Украинский тяжеловес ответил на обвинения, что добивал россиянина после того, как отправил его в нокаут
23 сентября, 2021 четверг
Цитировал Путина русском, вспомнил покушение на Шефира, призвал, чтобы "кто-то покинул украинские территории": Зеленский на Генассамблее ООН
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.52
    Покупка 26.52
    Продажа 26.77
  • EUR
    Покупка 31.01
    Продажа 31.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
23 сентября
23:00
В Риме появились дикие кабаны. ВИДЕО
22:48
Георгий Бущан
Петраков дозвал в сборную Украины топ-голкипера
22:46
В Киево-Могилянской академии не смогли выбрать президента, будут новые выборы
22:30
Эммануель Макрон
В интернет выложили QR-код COVID-сертификата президента Франции Макрона
21:58
Василий Ломаченко
Ломаченко назвал имя своего следующего соперника и анонсировал дату боя
21:54
"Отдаляет Украину от ЕС и НАТО": Климкин об "антиолигархическом" законе
21:47
Мелинда Симмонс
"Может сыграть роль в уменьшении влияния": посол Великобритании назвала факторы, чтобы закон об олигархах заработал
21:30
Швеция подпишет военное соглашение с Норвегией и Данией из-за напряженности в Балтийском море
21:11
США в ОБСЕ призвали Россию освободить заместителя председателя Меджлиса Джелялова и братьев Ахтемовых
20:52
ФК "Альянс"
Клуб первой лиги в драматичном матче сенсационно выбил "Минай" из Кубка Украины
20:47
В Украину прилетел рейс с эвакуированными из Кабула гражданами
20:34
Португалия 1 октября отменит почти все ограничения, связанные с коронавирусом
20:31
Тьерри Анри
"Барселона" нашла неожиданную замену главному тренеру
20:27
АТО
25 сентября состоится премьера документального сериала "Живые мечты. АТО. Истории героев в лицах"
20:16
нефть
На Одесчине пробурили нефтяную скважину глубиной почти 3 км, начаты испытания
19:50
Румыния 28 сентября начнет вакцинацию третьей дозой от COVID-19
19:49
Закон об олигархах превращает Украину в Россию или Беларусь, - Княжицкий
19:43
Александр Усик
Видео дня: Усик провел на украинском языке пресс-конференцию, посвященную бою с Джошуа
19:30
"Талибан" сообщил о переговорах с представителями Кыргызстана
19:17
Значительная часть украинцев оптимистична в вопросе о возврате оккупированных территорий, - представитель президента в АР Крым
19:12
"Черноморец" разгромил "Прикарпатье" в Кубке Украины по футболу
18:53
МВФ
Советник Зеленского рассказал, когда Украина получит новый транш МВФ
18:51
Джошуа, Хирн и Усик
Промоутер сравнил Джошуа с "танком" перед супербоем против Усика
18:30
Юрий Витренко
Витренко: после запуска Северного потока-2 транзита газа через Украину может не быть
18:07
хакер
В СНБО заявили об увеличении в разы киберинцидентов во время учений ВСУ
18:02
"Львов" выбил "Горняк-Спорт" из Кубка Украины
17:51
сервисный центр МВД
Клиенты сервисных центров МВД смогут использовать е-паспорта в "Дии"
17:48
МКС
В модуле россиян на МКС нашли завышенные показатели плесени
17:33
Макеевка
Прокуратура объявила заочное подозрение оккупационному "мэру" Макеевки в посягательстве на терцелостность
17:12
евробляха
За сто дней действия льготных правил растаможки "евроблях" бюджет получил около 1,4 млрд грн
17:08
G7
Послы G7 призвали Совет судей ускорить делегирование представителей в Совет по этике при ВСП
17:07
Джошуа и Усик
Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов. Видео
16:55
"Епіцентр Дунаївці" - "Металіст 1925"
"Металлист 1925" на последних минутах вырвал победу над "Эпицентром" в Кубке Украины
16:50
Из-за контрафактного топлива из России: пограничники провели обыски на АЗС сети "БРСМ-Нафта" в Харькове
16:45
Давид Арахамия
Арахамия высказался за исключение из фракции "СН" депутата Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
16:37
Откат к диктатуре. Как Зеленский и олигархи Раду отменили
16:26
пальмовое масло
Рада поддержала за основу запрет пальмового масла в "молочке", "кондитерке" и детском питании
16:24
грязный воздух
ЕС предлагает Украине обозначить ориентиры по климатической нейтральности до 2050 года
16:07
a-50
МИД Эстонии вызвал российского посла из-за нарушения воздушного пространства
16:03
Наталья Диденко
В Украину идет потепление с дождями и штормовым ветром, - синоптик Наталья Диденко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV