Для выплаты долгов: суд разрешил продать компании Коломойского недвижимость в Техасе

Об этом сообщает Радио Свобода .

Федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и позволила компании Коломойского продать здание в Далласе.



Согласно судебным документам, севернотехаская компания Centurion American согласилась выкупить здание за $23,3 млрд

С этим зданием связано более $ 425 тыс. долга налога на недвижимость, пени и выплат местной общине.

Остальная прибыль будет помещена на депозит, которым до конца суда руководить американское правительство.

"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходим и уместен для сохранения стоимости имущества до окончания производства", - говорится в решении.



Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине.