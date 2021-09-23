Для выплаты долгов: суд разрешил продать компании Коломойского недвижимость в Техасе
Власти США разрешили компании олигарха Игоря Коломойского продать здание в Техасе, которое было заморожено по делу об отмывании средств, для выплаты долгов
Об этом сообщает Радио Свобода .
Федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и позволила компании Коломойского продать здание в Далласе.
Согласно судебным документам, севернотехаская компания Centurion American согласилась выкупить здание за $23,3 млрд
С этим зданием связано более $ 425 тыс. долга налога на недвижимость, пени и выплат местной общине.
Остальная прибыль будет помещена на депозит, которым до конца суда руководить американское правительство.
"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходим и уместен для сохранения стоимости имущества до окончания производства", - говорится в решении.
Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.52
Покупка 26.52Продажа 26.77
-
EUR
Покупка 31.01Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное