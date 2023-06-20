Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Военный аналитик дал прогноз относительно количества наступательных операций, необходимых украинским защитникам для освобождения оккупированных территорий Украины.

"Это будет не менее двух наступательных операций, потому что за одну операцию невозможно освободить такую обширную территорию и победить в войне. Есть надежды, возможно, как дополнительные бонусы, что может посыпаться линия фронта и российские воины начнут дезертировать, хотя они и так убегают, имея низкую мотивацию. А когда противник увидит, что мы можем заходить и в его тыл, что уже происходит, то вообще у него будет паника и он начнет бежать, и такое возможно. Но на это надеяться мы не можем, потому что военная тактика так не работает. Поэтому по меньшей мере две наступательные операции нам нужно провести, чтобы выйти на границы в пределах 1991 года. Отмечу, по меньшей мере, две, а может и три-четыре", - сказал Алексей Гетьман.