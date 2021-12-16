Для вторжения в Украину РФ нужно гораздо больше военных, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на границе с Украиной находятся 92 тыс. военных РФ, но этого мало для нового наступления
Об этом пишет Reuters.
"Было некоторое (увеличение численности войск, – ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение, – ред.) произойдет сейчас", - сказал он.
Алексей Данилов отметил, что сейчас на границе находится 92 тыс. военных РФ, а "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления" России нужно не менее 500-600 тыс. человек.
Он добавил, что Россия может нарастить количество войск быстро и в любой момент, однако необходимо более 24 часов, чтобы подвести их к границе с Украиной.
По его словам, Киев по-прежнему обеспокоен увеличением количества военных РФ, и что ситуация не изменилась существенно после видеозвонка 7 декабря, в котором президент США Джо Байден предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не все лидеры стран Евросоюза осознают последствия нового нападения России на Украину.
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