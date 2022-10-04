Соответствующий документ Алексей Потапенко изложил в своем Instagram.

Украинский продюсер и артист Алексей Потапенко, более известный, как Потап, на днях удивил своих фанатов. Музыкант, с самого начала полномасштабной войны России против Украины и до конца сентября находившийся за границей, заявил, что хотел на передовую . Он также отметил, что его отец записал Потапа в территориальную оборону.

В ответ на столь противоречивые заявления в сети раскритиковали музыканта. Ведь многие украинские артисты подкрепили свои стремления действиями и пошли на фронт защищать Украину.

Чтобы развеять сомнения в правдивости своих заявлений, Потап выложил в соцсеть фотографию контракта с терробороной, который за него заключил отец.

"Очно. Для всех "изменоискателей" напомню, измена начинается с буквы "Z", - написал Потап.

Алексей Потапенко 7 месяцев находился за границей. Его поклонники осуждали такую позицию артиста

По словам Потапа, они вместе с Настей Каменских заработали и передали ВСУ почти 100 млн грн

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