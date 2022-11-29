Ситуация на Луганщине

Начнем с севера на юг, с участка Сватово – Кременная, где линия фронта пока без заметных изменений, но она достаточно напряженная. Враг пытается удержать оборону, сюда бросаются мобилизованные, также были использования противником термобарической тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на этом участке. Пока наши войска прекратили прямые атаки на Сватово, но применяют артиллерию для ударов в оперативной глубине, включая Старобельск. Несмотря на непогоду, климатические и географические ограничения бои идут северо-западнее Сватова и в районе Кременной.







Продвижение, если учесть анализ различных данных, есть в сторону Кременной со стороны ВСУ. И здесь в первой половине декабря на севере прогнозируют заморозки, которые покончат с проблемой грязи и позволят наконец-то эффективно действовать мобильным силам и технике. Тем более есть ощущение появления на этом направлении дополнительных подразделений ВСУ и это, по-моему, будет иметь определенные последствия в нашу пользу.

Ситуация на Донетчине

Теперь мы передвигаемся на Бахмут и вокруг него, где наиболее сложно. Здесь идет типичная война на истощение с обеих сторон, поскольку тратятся значительные силы и ресурсы, как у нас для обороны, так и у противника для нападения.





Для врага пробиться к околицам Бахмута или окружить город — это единственный шанс раздуть тактический успех, хотя бы до победы. И продвижение на 100 или 500 метров можно преподносить как победу на российских пропагандистских каналах, потому что на всех других направлениях у противника системные стратегические поражения.

Кстати, у московитов за последние сутки уже начали называть множество городков к югу от Бахмута, где якобы произошел захват этих населенных пунктов вагнеровцами. Они говорят о Курдюмовке, о Клещиевке, Андреевке и Зеленополье, но если учесть сообщения Генштаба Украины, то можно сказать, что после невероятных потерь, враг имеет ограниченный тактический успех, разве что в поселке Озеряновка. Но это позиционная война, и в этой зоне за шесть месяцев ситуация напоминает "качели", когда противник останавливается, его накрывает огнем и он несет потери. А потом мы отбиваем позиции, где враг продвинулся на нашу территорию. Думаю, что так будет и дальше.

Несмотря на все сложности, Бахмут будет удержан. Особенно, что с нашей стороны будут применены наземные резервы, артиллерия, ведь все это будет нелишним для наших бойцов, которые удерживают Бахмут и линию обороны вокруг него.



Враг пытается отодвинуть нашу линию обороны вблизи Донецка и здесь происходят постоянные атаки на Авдеевку.







Противник предпринимает попытки обойти Авдеевку с севера и с юга. За эти сутки было по меньшей мере три десятка атак россиян на населенные пункты Невельское, Первомайское и Водяное, где они зашли на одну из улиц и пытались там закрепиться.

К тому же враг на этом участке фронта сменил тактику. Во-первых, в Донецк был перенесен пункт управления авиацией, кажется, из Белгорода и начали активно применять авиацию на этом участке фронта. На земле также произошли перемены. Если раньше было, что сначала идут артобстрелы, затем происходит наступление бронетехники, которое прикрывается пехотой, где-то в количестве 100 человек, то есть шли наступления ротными тактическими группами, то сейчас ситуация изменилась. Стало больше мелких групп, от отделения до взвода, около 30 человек, пытающихся действовать по разным направлениям.



Сюда подтянулись и остатки этой воздушно-десантной дивизии, которую противник перебросил с Херсонщины на этот участок фронта. Но это никак не влияет на результат, потому что линия обороны вокруг Авдеевки удерживается.

Ситуация на Юге

Рассмотрим левый берег Херсонщины, Запорожский фронт и Крым, где ситуация достаточно важна. С одной стороны, мы понимаем, что за счет артиллерии пытаемся отодвинуть линию фронта, расположенную на левобережье. Наши дальнобойные системы создают условия для истощения противника на левом берегу, как это было и на правом берегу Днепра.







В заявлениях наших политиков стал появляться вопрос о Крыме. В частности, представитель Офиса Президента заявил о том, что уже через полгода мы освободим Крым и произойдут изменения, которые мы ожидаем. Ранее руководитель военной разведки Кирилл Буданов говорил о том, что где-то весной нам удастся отвоевать Крым. Но сейчас на фоне этих сообщений была интересна публикация в издании The Economist от сегодняшнего дня, 29 ноября, в которой активно комментируется, что если Украина будет быстро освобождать Крым это вряд ли понравится Западу, потому что возникают вызовы, связанные с тем, что Россия может снова размахивать тактическим ядерным оружием и каким-то образом повлиять на Запад и сами действия украинской армии.

По мнению Андрея Рыженко, капитана 1 ранга запаса ВМС ВС Украины и эксперта центра оборонных стратегий вся оперативная информация и данные по слабым местам противника есть в Генштабе ВСУ и они это используют. А что интересно с исторической точки зрения, то всегда российскую армию в Крыму удавалось побеждать благодаря тому, что перекрывали ее логистические пути. Так было во времена Второй мировой войны, когда Севастополь и Крым держался 250 суток в 1941-42 годах. И я думаю, что эти исторические факты находятся на столе в комнате оперативного планирования Генерального штаба, которые они примут во внимание. Но к планированию операции нужно подойти очень тщательно и применить максимально другие источники национальной безопасности, в том числе и экономическое давление, и дипломатическое против нашего противника. Если мы вернем Крым, то вопрос с Донбассом автоматически может отпасть или стать намного легче для нас, потому что для России потеря Крыма будет очень серьезной потерей. Крым для Путина имеет огромное идеологическое и символическое значение, ситуация вокруг Крыма для него - геостратегическая игрушка. Я думаю, что опасения Запада связаны с тем, что Путин может принять решение по применению тактического ядерного оружия в случае операции в Крыму, потому что полуостров имеет большую приоритетность для Путина, чем другие территории.

Перспективы ПВО в Украине

Швеция обещает нам предоставить самый большой в ее истории пакет военной помощи, в котором есть новые ЗРК RBS-70NG, способные сбивать крылатые ракеты и беспилотники. Пока количество таких комплексов мы не знаем, но понимаем важность дополнения к нашей ПВО. Также на днях в Израиль прибыла украинская делегация во главе с военными, где состоялись переговоры с представителями армии обороны стран Израиля по поводу системы предупреждения о ракетном нападении для Украины, используя потенциал Израиля. А перед встречей министров иностранных дел НАТО в Бухаресте глава МИД Литвы сказал, что Украине необходима противовоздушная и противоракетная обороны и призвал немедленно отправить средства ПВО и ПРО в Украину. Динамика передачи комплексов ПВО Украине чрезвычайно важна с учетом тех реалий, в которых мы с вами сейчас находимся, как то объявление об очередной массированной ракетной атаке на территорию Украины. Нас это не пугает, но создает вызовы для ПВО, чтобы обеспечить гарантированное отражение еще большего количества вражеских ракет.