"Для врага подготовлено все, что будет его уничтожать": Наев рассказал об обороне границы на Волынском направлении
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на Волынском направлении продолжаются мероприятия по укреплению охраны и обороны государственной границы Украины. Там подготовлено все, чтобы уничтожать врага
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, на границе увеличили количество пограничных нарядов, организовали мониторинг ситуации по ту сторону государственной границы, усилили боевую службу и разведку.
Как сообщил Наев, государственная граница Украины плотно заминирована и в сочетании с естественными препятствиями создает зоны непроходимости для вражских сил.
"Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его и не допускать его прохода вглубь нашей территории. Мы принимаем адекватные меры по усилению охраны и обороны государственной границы. Непосредственно сейчас увеличено количество личного состава пограничников. Также активно развивается система оборонных рубежей и позиций", - рассказал Наев.
По словам командующего Объединенными Силами ВСУ, Генштаб предусмотрел увеличение сил в случае роста угрозы. В то же время, ситуация сейчас оценивается как стабильная и контролируемая. Разведка Украины четко владеет информацией о тех, кто находится по ту сторону границы и чем они занимаются в режиме онлайн
"В случае роста уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так и живой силы", - подчеркнул генерал-лейтенант.
Наев добавил, что он находится в активном общении с командующим оперативного командования ВС Польши генералом Томашем Пиатровски.
"Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", - отметил генерал-лейтенант командующего Объединенными Силами ВСУ.
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