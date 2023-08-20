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"Для врага подготовлено все, что будет его уничтожать": Наев рассказал об обороне границы на Волынском направлении

20 августа, 2023 воскресенье
12:58
Война с Россией

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на Волынском направлении продолжаются мероприятия по укреплению охраны и обороны государственной границы Украины. Там подготовлено все, чтобы уничтожать врага

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, на границе увеличили количество пограничных нарядов, организовали мониторинг ситуации по ту сторону государственной границы, усилили боевую службу и разведку.

Как сообщил Наев, государственная граница Украины плотно заминирована и в сочетании с естественными препятствиями создает зоны непроходимости для вражских сил.

"Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его и не допускать его прохода вглубь нашей территории. Мы принимаем адекватные меры по усилению охраны и обороны государственной границы. Непосредственно сейчас увеличено количество личного состава пограничников. Также активно развивается система оборонных рубежей и позиций", - рассказал Наев.

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ, Генштаб предусмотрел увеличение сил в случае роста угрозы. В то же время, ситуация сейчас оценивается как стабильная и контролируемая. Разведка Украины четко владеет информацией о тех, кто находится по ту сторону границы и чем они занимаются в режиме онлайн

"В случае роста уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так и живой силы", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Наев добавил, что он находится в активном общении с командующим оперативного командования ВС Польши генералом Томашем Пиатровски.

"Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", - отметил генерал-лейтенант командующего Объединенными Силами ВСУ.

  • 9 июля в Луцке Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социально-экономической ситуации в регионе. С участниками совещания обсудили оборону границы с Белрусью, социально-экономическую ситуацию в области и городе.
  • Впоследствии генерал Наев заявил, что находящаяся в Беларуси ЧВК Вагнера может провести поиск слабо контролируемых участков границ Польши и Литвы, а также выводить из строя технические средства наблюдения.
  • Министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу, 12 августа, заявил о начале операции "Ryngraf" - на белорусской границе развернута польская военно-оперативная группа.
Украина
Белорусь
російська армія
военные силы Украины
Волинь
Сергей Наев
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