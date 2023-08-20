Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, на границе увеличили количество пограничных нарядов, организовали мониторинг ситуации по ту сторону государственной границы, усилили боевую службу и разведку.

Как сообщил Наев, государственная граница Украины плотно заминирована и в сочетании с естественными препятствиями создает зоны непроходимости для вражских сил.

"Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его и не допускать его прохода вглубь нашей территории. Мы принимаем адекватные меры по усилению охраны и обороны государственной границы. Непосредственно сейчас увеличено количество личного состава пограничников. Также активно развивается система оборонных рубежей и позиций", - рассказал Наев.

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ, Генштаб предусмотрел увеличение сил в случае роста угрозы. В то же время, ситуация сейчас оценивается как стабильная и контролируемая. Разведка Украины четко владеет информацией о тех, кто находится по ту сторону границы и чем они занимаются в режиме онлайн

"В случае роста уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так и живой силы", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Наев добавил, что он находится в активном общении с командующим оперативного командования ВС Польши генералом Томашем Пиатровски.

"Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", - отметил генерал-лейтенант командующего Объединенными Силами ВСУ.