Для врага перспектива потерять Херсон сравнивается с потерей Москвы, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что врага раздражают успехи ВСУ на Херсонском направлении
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Реализованные удары по мостам, которые являются критическими для противника. Для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы. На Юге развитие событий динамично. Враг свирепствует из-за удачных действий ВСУ. Противнику заблокировано транспортное передвижение, он имеет логистические проблемы", - подчеркнула. Гуменюк.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также добавила, что враг собирает группировку военных кораблей, имитируя усиление в северо-западной части Черного моря.
"Корабли держатся у побережья Крыма, прячась за Тарханкутом (мыс в Западном Крыму, - ред.)", - пояснила Гуменюк.
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