Для врага перспектива потерять Херсон сравнивается с потерей Москвы, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Реализованные удары по мостам, которые являются критическими для противника. Для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы. На Юге развитие событий динамично. Враг свирепствует из-за удачных действий ВСУ. Противнику заблокировано транспортное передвижение, он имеет логистические проблемы", - подчеркнула. Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также добавила, что враг собирает группировку военных кораблей, имитируя усиление в северо-западной части Черного моря.

"Корабли держатся у побережья Крыма, прячась за Тарханкутом (мыс в Западном Крыму, - ред.)", - пояснила Гуменюк.

За день, 30 июля, российская авиация 9 раз атаковала позиции ВСУ в Бериславском и Баштанском районах на Юге Украины

В ночь с 30 на 31 июля жители Николаева слышали громкие взрывы

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