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OPINION

Для возврата заминированных посевных земель понадобится до года

Богдан Данилишин
3 февраля, 2023 пятница
12:09
Мнение

Украина через неделю: ситуация в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

По данным Минагрополитики по состоянию на 26.01.2023 уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине проведена на площади 11,1 млн га (96% посевных площадей). При урожайности 47,6 ц/га, намолочено 52,6 млн т зерна, в частности пшеницы обмолочено 4,979 млн га (100%), при урожайности 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн т; ячменя обмолочено 1,7 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн т; кукурузы на зерно обмолочено 3,8 млн га (90%), при урожайности 66,5 ц/га намолочено 25,2 млн т. Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,8 млн га, (99%) намолочено 10, 5 млн т семян при урожайности 21,7 ц/га; сои произведено на площади 1,5 млн га, (100%) намолочено 3,7 млн т при урожайности 24,3 ц/га; рапса произведено на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн т семян при урожайности 28,6 ц/га; сахарной свеклы выкопано на площади 181,2 тыс. га, (100%) накопано 9 млн т при урожайности 501,9 ц/га.

По информации Минагрополитики, для возвращения посевных земель в оборот понадобится от нескольких месяцев до года, учитывая потребности в разминировании и очистке территорий

В то же время из-за военных действий посевные площади в рамках весенних полевых работ уменьшились на 25%. Так, по предварительным данным структурных подразделений областных государственных администраций, по состоянию на 30 декабря, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года. (28,6 млн. га). По информации Минагрополитики, для возвращения этих земель в оборот понадобится от нескольких месяцев до года, учитывая потребности в разминировании и очистке территорий. Также негативными факторами для проведения весенних полевых работ в этом году неблагоприятные погодные условия и недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей.

При этом ключевой проблемой для аграриев остается дорогостоящая логистика, усугубляемая блокировкой работы "зернового коридора". Так, за январь суточное количество выходов судов с украинским зерном в рамках коридора упало до минимума (2,5 корабля в день). За первый месяц нового года по коридору было вывезено всего 2,4 млн т зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более 4 млн т. Пшеницы в январе отправлено 540 тыс. т, из них в Африку – 61 тыс. т. Всего Украина уже отправила в рамках зерновой инициативы 675 судов с грузом в 18,4 млн т. Доля Африки составляет 2,3 млн т, Азии – 5,1 млн т, Европы – 7,5 млн т, Ближнего Востока – 3,4 млн т .

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 31.01.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 10,6 млрд гривен на сроки от 9 месяцев до 2 лет с доходностью от 15% до 19,75%. Основной объем средств (10,4 млрд грн) был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в мае 2025 года (доходность 19,75% годовых), которые решением Национального банка включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ. Средневзвешенный уровень доходности новых размещений составил 19,61%.

С учетом плановых погашений объем ОВГЗ в обращении за текущую неделю увеличился на 10,5 млрд гривен благодаря увеличению вложений в государственные ценные бумаги со стороны банков (+6,2 млрд грн), юридических лиц (+2,0 млрд грн), физических лиц (+0,6 млрд грн), а также нерезидентов (+4,3 млрд грн). Несмотря на погашение в пользу Национального банка ОВГЗ на сумму 2,5 млрд. грн., он продолжает владеть крупнейшим портфелем государственных ценных бумаг (702 млрд. грн. или почти 50% от объема ОВГЗ в обращении).

Валютный рынок

Рост предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков более высокими темпами, чем спрос на нее, обусловил определенное сокращение чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке по клиентским операциям на прошлой неделе. Это, в свою очередь, сказалось на уменьшении чистых интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка до 664 млн. долларов США по сравнению с 715 млн. долларов неделей ранее.

В целом, чистая продажа Национальным банком иностранной валюты на межбанковском валютном рынке в 2022 году составила почти 25 млрд долларов США. Однако, учитывая масштабные поступления международной финансовой помощи, уровень международных резервов Украины в 2022 году сократился лишь на 2,4 млрд долларов США и по состоянию на 1 января 2023 года по предварительным данным составил 28,5 млрд долларов США, оставаясь весомым фактором поддержания стабильности валютного рынка Украины.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне более 500 млрд гривен, в том числе около 380 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором стабилизации уровня банковской ликвидности в течение недели выступали относительно умеренные расходы с Единого казначейского счета Правительства, которые компенсировались чистой продажей Национальным банком иностранной валюты банкам и уменьшением наличных денег в обращении вне банков. Избыток ликвидности продолжает определять низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (остаток задолженности платежеспособных банков по тендерным кредитам сократился за неделю на 2,4 млрд. гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (23%).

Снижению профицита ликвидности в банковской системе будет способствовать решение Национального банка о дальнейшем повышении нормативов обязательного резервирования. Так, с 11 февраля дополнительно повышаются на 5 и. п. нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. В частности, с 5% до 10% по средствам в национальной валюте и с 15% до 20% по средствам в иностранной валюте возрастут нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц и по средствам вкладов и денежными средствами на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитами, полученными от международных (кроме финансовых) и других организаций. За срочными средствами на счетах юридических и физических лиц норматив обязательного резервирования не изменится и в национальной валюте останется на уровне 0%, а в иностранной – на уровне 10%. По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, который банки должны будут формировать, увеличится ориентировочно на 73 млрд. грн.

Согласно опросу Национального банка об условиях банковского кредитования, основные показатели кредитования в IV квартале 2022 года оставались пессимистическими, хотя и улучшились после значительного спада в результате полномасштабной войны

В то же время, согласно опросу Национального банка об условиях банковского кредитования, основные показатели кредитования в IV квартале 2022 года оставались пессимистическими, хотя и улучшились после значительного спада в результате полномасштабной войны. Так, около 46% респондентов ожидают увеличения объема корпоративного портфеля. В то же время половина опрошенных банков прогнозирует, что розничный портфель будет в дальнейшем сокращаться. В последующие 12 месяцев большинство финучреждений ожидают ухудшения качества кредитного портфеля, однако доля таких банков уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом. Со стороны спроса на кредиты в IV квартале зафиксирован рост спроса на корпоративное кредитование, в первую очередь из-за потребности в оборотном капитале и реструктуризации долгов крупных компаний. Наибольший интерес – к гривневым, краткосрочным кредитам и займам МСП. Спрос на долгосрочные и валютные кредиты сокращался. Высокие процентные ставки и нехватка капитальных инвестиций сдерживали спрос на ссуды бизнеса.

В I квартале 2023 года банки ожидают роста спроса на гривневые и краткосрочные кредиты и ссуды МСП

В I квартале 2023 года банки ожидают роста спроса на гривневые и краткосрочные кредиты и займы МСП. В то же время банки предусматривают более жесткие стандарты корпоративного кредитования, главным образом для валютных и долгосрочных кредитов и займов крупным компаниям. В то же время финучреждения планируют ослабить стандарты ипотечного кредитования с сохранением курса на жесткие требования к остальным потребительским займам.

В условиях роста рисков почти по всем категориям в результате военных действий на территории Украины ключевую роль в поддержке кредитной активности банков играет государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%". На прошлой неделе на условиях программы выдано 349 льготных кредитов на общую сумму 1,23 млрд грн, в том числе государственными банками – 254 кредитных договора на сумму 0,54 млрд грн. За время действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 19,2 тыс. кредитных договоров на общую сумму 79,3 млрд грн (в том числе государственными банками – 14,3 тыс. кредитных) договоров на сумму 41,4 млрд. грн.). Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (около 85%) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Также по государственной программе доступной ипотеки есть Осел уже выдано 784 кредита по льготной ставке 3% на общую сумму свыше 1 млрд грн. В общем, с начала запуска услуги в приложении Действие более 11 тысяч граждан подали заявки в банки-участники. Еще почти 25 тысяч подано до 21 декабря 2022 через портал, получив более 10 тысяч предварительных положительных решений банков-партнеров. В разрезе категорий домохозяйств уже приобрели новое жилье военнослужащие ВСУ по контракту и правоохранители – 653 квартиры, медики – 69 квартир, педагоги – 52 квартиры, ученые – 10 квартир. Минэкономики, Минцифры и Укрфинжилище работают над тем, чтобы расширить категории граждан, которые смогут воспользоваться программой на общих условиях уже в 2023 году.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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