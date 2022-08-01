Для возобновления работы Ужгородского аэропорта есть определенные технологические ограничения, - авиаэксперт Долинце
Богдан Долинце, авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора, считает, что технически полеты возможны из международного аэропорта города Ужгород, но с другой стороны сегодня есть ограничения взлетной полосы, не позволяющие принимать большие самолеты
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Если говорить о возможности возобновления работы Ужгородского аэропорта, то нужно понимать определенные технологические ограничения, которые там есть. Первое ограничение - что данный аэропорт способен выпускать и принимать воздушные суда исключительно по одному курсу, то есть на запад. Ранее этот аэропорт мог принимать суда и по восточному курсу, но это направление застроено частным сектором А что касается западного курса, то есть определенная особенность, потому что торец взлетно-посадочной полосы фактически упирается в государственную границу Украины, то есть самолет набирает скорость на взлетной полосе и отрывается от земли еще над территорией Украины, а набор высоты и полет выполняется в воздушном пространстве страны ЕС. Соответственно обслуживание воздушного движения также осуществляется соответствующими службами другой страны", - пояснил авиационный эксперт.
Богдан Долинце отметил технические аспекты, по которым взлетно-посадочная полоса есть, оборудование для эксплуатации и выполнения полетов самолетов в аэропорту тоже имеется, возбуждение на запрет использования воздушного пространства в Украине теоретически не происходит, но нужно проводить консультации с государственной авиационной службой.
"Ведь есть технологические нюансы. Например, если сложная погода или самолет вынужден идти на второй круг, то ему нужно совершать разворот в воздушном пространстве Украины, эти исключения нужно анализировать. То есть возможности для развития идеи есть, но, с другой стороны, есть сегодня ограничения взлетной полосы не позволяют принимать большие самолеты и речь может идти только о небольших самолетах, с небольшим количеством пассажиров", - отметил авиаэксперт.
Долинце напомнил, что в прошлом году между Украиной и службами управления воздушным движением ЕС были заключены соответствующие соглашения, также была проведена сертификация Ужгородского аэропорта для того, чтобы вылетающие из этого аэропорта воздушные суда обслуживались операторами воздушного движения ЕС.
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