Для возобновления работы Ужгородского аэропорта есть определенные технологические ограничения, - авиаэксперт Долинце

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если говорить о возможности возобновления работы Ужгородского аэропорта, то нужно понимать определенные технологические ограничения, которые там есть. Первое ограничение - что данный аэропорт способен выпускать и принимать воздушные суда исключительно по одному курсу, то есть на запад. Ранее этот аэропорт мог принимать суда и по восточному курсу, но это направление застроено частным сектором А что касается западного курса, то есть определенная особенность, потому что торец взлетно-посадочной полосы фактически упирается в государственную границу Украины, то есть самолет набирает скорость на взлетной полосе и отрывается от земли еще над территорией Украины, а набор высоты и полет выполняется в воздушном пространстве страны ЕС. Соответственно обслуживание воздушного движения также осуществляется соответствующими службами другой страны", - пояснил авиационный эксперт.



Богдан Долинце отметил технические аспекты, по которым взлетно-посадочная полоса есть, оборудование для эксплуатации и выполнения полетов самолетов в аэропорту тоже имеется, возбуждение на запрет использования воздушного пространства в Украине теоретически не происходит, но нужно проводить консультации с государственной авиационной службой.



"Ведь есть технологические нюансы. Например, если сложная погода или самолет вынужден идти на второй круг, то ему нужно совершать разворот в воздушном пространстве Украины, эти исключения нужно анализировать. То есть возможности для развития идеи есть, но, с другой стороны, есть сегодня ограничения взлетной полосы не позволяют принимать большие самолеты и речь может идти только о небольших самолетах, с небольшим количеством пассажиров", - отметил авиаэксперт.



Долинце напомнил, что в прошлом году между Украиной и службами управления воздушным движением ЕС были заключены соответствующие соглашения, также была проведена сертификация Ужгородского аэропорта для того, чтобы вылетающие из этого аэропорта воздушные суда обслуживались операторами воздушного движения ЕС.

Ранее Закарпатский облсовет сообщил об идее возобновить пассажирское сообщение аэропорта "Ужгород" с Веной и другими городами Европы

1 августа глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что международный аэропорт "Ужгород" в ближайшее время возобновить авиасообщение не может

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