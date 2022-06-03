Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УП .

"Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас оно может быть усилено за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов поступит в достаточном объеме. Наши Вооруженные силы уже готовы его применять. И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", - отметил Арахамия.

По его мнению, пауза в переговорах обоснована, поскольку продолжаются "большие бои" на востоке Украины.

17 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен.