Для возобновления деятельности Одесского аммиакопровода необходимо, чтобы РФ полностью прекратила боевые действия, - экономист Кушнирук
Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отметил, что экспорт российского аммиака через трубопровод в Украине крайне опасен для жизни целого региона, поскольку Россия постоянно наносит ракетные удары по критической инфраструктуре
Об этом он рассказал в эфире телеканала Эспрессо.
"Проблема для Украины состоит в том, что для транспортировки аммиака через аммиакопровод и через работу Одесского портового завода нужно понимать те риски, которые связаны с тем, что Россия не прекращает вести террористическую деятельность, обстреливая инфраструктурные объекты и объекты повышенной опасности. Ракеты преимущественно все очень неточные, поэтому попадание такой ракеты в Одесский аммиакопровод приведет к техногенной катастрофе с гибелью тысяч и тысяч человек", - сказал Борис Кушнирук.
Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра убежден, что возобновить деятельность Одесского аммиакопровода можно будет только после того, как Россия прекратит войну.
"Для того, чтобы возобновить его деятельность, нужно, в первую очередь, чтобы Россия прекратила оккупацию украинских земель и боевые действия. В этом случае это будет гарантировать безопасность работы аммиакопровода. На сегодня, к сожалению, это делать просто крайне опасно для жизни целого региона", – добавил он.
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.
- Позже и министерство иностранных дел РФ признало, что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные.
- Организация Объединенных Наций и Турция обсуждают возможный экспорт российского аммиака через трубопровод в Украину.
- Президент Украины согласится возобновить экспорт российского аммиака через Украину, только если Москва вернет Киеву украинских военнопленных.
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