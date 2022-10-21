Об этом он рассказал в эфире телеканала Эспрессо.

"Проблема для Украины состоит в том, что для транспортировки аммиака через аммиакопровод и через работу Одесского портового завода нужно понимать те риски, которые связаны с тем, что Россия не прекращает вести террористическую деятельность, обстреливая инфраструктурные объекты и объекты повышенной опасности. Ракеты преимущественно все очень неточные, поэтому попадание такой ракеты в Одесский аммиакопровод приведет к техногенной катастрофе с гибелью тысяч и тысяч человек", - сказал Борис Кушнирук.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра убежден, что возобновить деятельность Одесского аммиакопровода можно будет только после того, как Россия прекратит войну.

"Для того, чтобы возобновить его деятельность, нужно, в первую очередь, чтобы Россия прекратила оккупацию украинских земель и боевые действия. В этом случае это будет гарантировать безопасность работы аммиакопровода. На сегодня, к сожалению, это делать просто крайне опасно для жизни целого региона", – добавил он.