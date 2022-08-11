Для восстановления Украины после войны нужно минимум $188 млрд, - KSE
По состоянию на 8 августа 2022 года стоимость задокументированного ущерба инфраструктуре после полномасштабного российского вторжения составляет $110.4 млрд, а сумма для восстановления выросла до $188 млрд
Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).
Сообщают, что за последнюю неделю сумма убытков инфраструктуры выросла на $2.1 млрд. Наибольшее изменение произошло в оценке убытков инфраструктуры, которые уже достигают $33.4 млрд. Также за последнюю неделю убытки сфер культуры, туризма и спорта составили $1,3 млрд.
В целом с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 15.3 тыс. многоэтажек, 115.9 тыс. частных домов, 388 предприятий, 43.7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазинов, 511 админпостроек, 106.1 тыс. легковых авто, 764 детсада, 934 медучреждения9, 63
По оценкам экспертов проекта, минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов за последнюю неделю выросли на $3 млрд и составляют $188 млрд.
- По состоянию на 13 июля, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составила 165,1 миллиарда долларов или 4,8 трлн гривен.
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