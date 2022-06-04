Для восстановления Гостомеля создают рабочую группу

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"Город Гостомель известен своими большими разрушениями. Здесь находились несколько тысяч российских военнослужащих, территория полностью уничтожена, разрушены дома, в которых жили военные. Будем создавать рабочую группу, которая каждый день будет заниматься восстановлением Гостомеля и военного городка", - сказал Кулеба.

Он отметил, что фактически в городе осталось два дома. В них решен вопрос электроэнергии, но остается проблема с водой и газом.