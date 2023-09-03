Для военнослужащих отдельных родов войск утвердили новые беретные знаки, - Минобороны

Об этом сообщило Минобороны.

Обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил выглядит как круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей.

Фото: Минобороны

Для Сил поддержки ВСУ беретный знак сделан в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных рукавицах, соединенные между собой в замок.

Фото: Минобороны Беретный знак Сил логистики теперь имеет вид стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали.

Фото: Минобороны