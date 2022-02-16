Для власти Зеленского выполнение Минских соглашений на российских условиях будет политической смертью, в случае признания Россией "Л/ДНР" мы получим Приднестровье-2, - политексперт Клочок
Политический эксперт Валерий Клочок считает, что на выполнении Минских соглашений настаивает не только Россия, но и Запад
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"У меня нет стойкого убеждения, что такое решение будет принято Путиным. Для любого государства, в том числе и Украины, это плохо – это потеря территорий и нарушение суверенитета. Мы дальше получим сценарий Приднестровья-2 и посмотрите, как нам будет, с руки или не с руки, возобновлять или начинать отношения с этими территориями. У меня большие сомнения, что нас такое устроит. Тем более там будет развиваться сценарий с введением войск ОДКБ", - сказал эксперт.
Он считает, что есть месяц, чтобы понять контекст ситуации по Минским соглашениям.
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"Когда Путин на пресс-конференции с Шольцем сделал заявление о том, что это решение принято с целью, чтоб Запад активнее давил в вопросе Минских договоренностей, стало очевидно, что есть 30 дней как минимум, чтобы понять в каком контексте мы находимся. У Путина 30 дней Если он не признает, значит он проиграет, если он это осознает, то на 30 день он примет решение, но тогда изменится конфигурация договоренностей Путина и Байдена. На выполнении Минских договоренностей настаивает нетолько Россия, но и Запад тоже. Для действующей власти выполнение соглашений будет означать политическую смерть", - подытожил Клочок.
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
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