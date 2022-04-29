Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"28 апреля 2022 года регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис будет требоваться при пересечении границы с Польшей. Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса "Зеленая карта"."Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. В начале войны у большинства из них не было никакой возможности приобретать полисы "Зеленая карта", отправляясь за границу в поисках безопасного места. За два месяца войны украинские страховщики наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и до границы. Также они отработали оптимальные условия приобретения и пользования таким полисом", – прокомментировала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Сегодня заключить договор международного страхования "Зеленая карта" можно со скидкой 50% у украинских страховщиков. Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Полисы выдаются на минимальный срок – 15 дней, максимальный – не превышает 1 год. Цена на страховой полис "Зеленая карта" определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков. Стоимость полиса "Зеленая карта" в Украине ниже, чем в большинстве стран.

Кроме того, процесс оформления "Зеленой карты" существенно упрощен в связи с военным положением. Так, введено онлайн оформление полисов "Зеленая карта" через генерирование соответствующих pdf-файлов (электронный полис). Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

"Зеленая карта" – страховой сертификат единой формы, применяемый в странах-членах международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта".