Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"Твоя кровь может воевать, наступать. Готовимся вместе! Для успешного наступления нужно не только вооружение. Нужна кровь, чтобы спасать героев. Нужны надежные и постоянные запасы крови и ее компонентов, чтобы каждый нуждающийся в соответствующей медицинской помощи получил ее вовремя и достаточно ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при тяжелых ранениях жизнь бойца часто зависит от наличия крови сейчас и рядом и в достаточном количестве.



"Кровь одного донора может спасти трех человек. Но бывает так, что одному раненому нужна кровь трех доноров – чтобы спасти жизнь и довезти воина до операционного блока", – добавили в Минздраве.

Приобщиться к донорству и сдать кровь можно, выбрав для себя наиболее удобный вариант. Если человек живет в большом городе, ему следует позвонить в центр крови своего города и записаться на определенный день и время.



Гражданину, живущему в селе или небольшом городке, а центры службы крови далеко, следует позвонить в центр крови или в ближайшую районную больницу. Так, человек выяснит, когда выездная бригада, проводящая забор крови, будет работать в регионе.



"Если вам сложно оторваться от работы, а среди ваших коллег есть много ваших единомышленников, так же готовых поделиться кровью с ранеными героями – можно организовать день донора в своем офисе", – сообщили в ведомстве.