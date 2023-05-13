"Для успешного наступления": в Минздраве призвали украинцев сдавать кровь
В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что для успешного наступления нужно не только вооружение. Нужна кровь, чтобы спасать героев
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
"Твоя кровь может воевать, наступать. Готовимся вместе! Для успешного наступления нужно не только вооружение. Нужна кровь, чтобы спасать героев. Нужны надежные и постоянные запасы крови и ее компонентов, чтобы каждый нуждающийся в соответствующей медицинской помощи получил ее вовремя и достаточно ", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при тяжелых ранениях жизнь бойца часто зависит от наличия крови сейчас и рядом и в достаточном количестве.
"Кровь одного донора может спасти трех человек. Но бывает так, что одному раненому нужна кровь трех доноров – чтобы спасти жизнь и довезти воина до операционного блока", – добавили в Минздраве.
Приобщиться к донорству и сдать кровь можно, выбрав для себя наиболее удобный вариант. Если человек живет в большом городе, ему следует позвонить в центр крови своего города и записаться на определенный день и время.
Гражданину, живущему в селе или небольшом городке, а центры службы крови далеко, следует позвонить в центр крови или в ближайшую районную больницу. Так, человек выяснит, когда выездная бригада, проводящая забор крови, будет работать в регионе.
"Если вам сложно оторваться от работы, а среди ваших коллег есть много ваших единомышленников, так же готовых поделиться кровью с ранеными героями – можно организовать день донора в своем офисе", – сообщили в ведомстве.
- В Минздраве рассказали, как действовать, если у Helsi появилась фейковая запись к врачу. Граждане, сомневающиеся в корректности работы Helsi, могут подать жалобу в Национальную службу здоровья.
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