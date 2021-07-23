"Для укрепления нашей государственности в мире": Креминь призвал украинских спортсменов во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал представителей Украины на Олимпиаде во время официальных выступлений говорить на украинском языке
Об этом передает пресс-служба уполномоченного.
"Сегодня официально стартуют XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта... Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня - это укрепление нашей государственности в мире", - заявил он.
Отмечается, что накануне поездки сборной на Олимпиаду в Токио Креминь встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадим Гутцайтом и обсуждал с ним важность и необходимость соблюдения языковой дипломатии в спорте.
"Желаем, чтобы наши олимпийцы достигали самых высоких ступеней, а вся планета видела, как исполняется наш гимн и поднимается государственный флаг. Но в то же время было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском", - подчеркнул Креминь.
Он отметил, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не будет вне политики.
"Олимпиады в мире, несмотря на в основном классический формат, еще и политический инструмент. Это еще раз доказывает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Украинские спортсмены - посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка", - подчеркнул Креминь.
- Напомним, в столице Японии состоялась торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр.
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