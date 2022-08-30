"Для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет": Подоляк заявил о разработке эвакуационных маршрутов для жителей Крыма во время деоккупации
Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил о разработке эвакуационных маршрутов для жителей Крыма, на время деоккупации
Об этом он написал в Twitter.
"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие", - говорится в сообщении.
- Вечером 18 августа в Керчи местные жители слышали взрывы. Оккупационные власти Крыма сообщили, что сработало ПВО.
- Впоследствии раздались взрывы у военного аэродрома Бельбек. В этот же день жители временно оккупированного Крыма слышали взрывы в Евпатории . Сообщалось о работе ПВО.
- 20 августа, по словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .
- В пятницу, 26 августа, в Севастополе снова раздались звуки , похожие на взрывы. оккупанты снова сообщили о работе ПВО.
- 27 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты скрывают взрывы на военных объектах в Крыму
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