Об этом он написал в Twitter.

"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие", - говорится в сообщении.

Вечером 18 августа в Керчи местные жители слышали взрывы. Оккупационные власти Крыма сообщили, что сработало ПВО.

Впоследствии раздались взрывы у военного аэродрома Бельбек. В этот же день жители временно оккупированного Крыма слышали взрывы в Евпатории . Сообщалось о работе ПВО.

20 августа, по словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .

В пятницу, 26 августа, в Севастополе снова раздались звуки , похожие на взрывы. оккупанты снова сообщили о работе ПВО.

27 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты скрывают взрывы на военных объектах в Крыму

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