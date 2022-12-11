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Для Украины война завершится только возвращением Крыма, - The Washington Post

11 декабря, 2022 воскресенье
13:53
война с Россией

Именно в Крыму в феврале 2014 года, а не в феврале 2022 года, началось российское вторжение и оккупация Украины. И президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что только возвращение полуострова положит конец войне

Об этом сегодня, 11 декабря 2022 года, заявило издание The Washington Post.

Как отмечает газет, для российского президента Владимира Путина аннексия Крыма стала столбом его разрушающегося наследия, если он потеряет полуостров. Путин заявлял, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут красную линию, и он этого не потерпит.

Также издание добавляет, что план Украины по возвращению Крыма долго казался надуманной фантазией, но недавние победы Киева на поле боя и ошибки Москвы неожиданно сделали его правдоподобным.

При этом Запад, поддерживая Украину, обеспокоен тем, что любое украинское военное продвижение на территорию Крыма может подтолкнуть Путина к решительным действиям, потенциально даже к применению ядерной бомбы, а некоторые западные чиновники надеются, что соглашение о передаче Крыму России может стать основой для дипломатического завершения войны. В то же время украинцы отвергают эту идею, в то время как россияне заявляют, что они не согласятся на то, что "уже принадлежит им", пишет WP.

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В статье добавляется, что борьба за остров вряд ли будет решена без дальнейшего кровопролития.

Издание сообщает, что атака в начале октября на Крымский мост – символ имперских амбиций Путина в Украине стоимостью 4 миллиарда долларов США – спровоцировал, по словам Кремля, непрерывную кампанию бомбардировок Москвой объектов критической инфраструктуры Украины, которая сейчас грозит перебросить страну в гуманитарный кризис.

После освобождения Киевом Херсона, который, как уверяла Москва, будет "Россией навсегда", российские официальные лица усилили свою риторику. Бывший президент Дмитрий Медведев пообещал "судный день" в случае любого нападения на Крым, а член российского парламента предупредил об "окончательном сокрушительном ударе".

Читайте также: Данилов: весной ВСУ будут в Севастополе, Донецке и Луганске Украина, тем временем разрабатывает детальные планы реинтеграции Крыма, включая высылку тысяч российских граждан, переехавших туда после 2014 года.

"Многие считают, что начавшаяся в Крыму война должна закончиться Крымом", - заключает Washington Post.

В частности, на этот счет приводятся слова бывшего российского нефтяного магната и давний критик Путина Михаила Ходорковского.

"Вопрос Крыма, решение которого, как я считал до войны, требует десятилетий, сегодня однозначно. Трудно представить реальное прекращение войны без возвращения Крыма Украине", - отметил он.

  • 10 декабря полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил , что Украина должна выйти на другой военный уровень и думать на долгосрочную перспективу.
  • 10 декабря сообщалось, что Россия усилила поиск партизан в Крыму. Проведут рейды в квартирах и домах.

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Мир
Крым
США
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