Для Украины важно, чтобы США не проиграли в Израиле, а Байден выполнил обещание, - Пионтковский

К величайшему сожалению, не так случилось, как предполагалось. Конгресс США, стратегический институт, получил спикера-трамписта. Какие возможны последствия, в том числе и для Украины, и для выделения нам необходимой финансовой и остальной помощи?

Давайте не будем преувеличивать роль спикера – она важна в процедурных вопросах и так далее. Он может затягивать, но не изменит фундаментальных вещей, касающихся финансовой помощи Украине.

За нее выступают три четверти членов Палаты представителей. Все демократы – 100% и как минимум примерно половина республиканцев.

Он уже сформулировал, что он согласен голосовать за помощь Украине при двух условиях. Первое - если будет контроль. Это уже песня, которую нам два года поют все путинские агенты – "Контроль, контроль, чтобы они не разворовывали". Пентагоном пусть все это контролируется. Правда, им в этом помогает целый ряд украинских популярных блогеров, которые развивают мысль, что Украина – самая коррумпированная страна.

А второе условие, что президент Байден должен определить четкую цель этой помощи. Ну, я думаю, что за Байденом это не задержится, тем более что в его исторической речи он говорил о том, что помощь оказывается Украине, для того, чтобы она смогла выбросить российских агрессоров со всей территории. Я думаю, что какие-то процедурные трудности будут, но фундаментально вопрос в том, что 3/4 палаты представителей поддержат помощь Украине никуда не денутся.

С другой стороны, мы также взрослые люди и понимаем – если трампист Джордан получил необходимое количество голосов в конгрессе – соответственно могут быть и дополнительные неприятности, в частности, когда будет касаться вопроса пересмотра и суммы предоставления нам соответствующей помощи. Понимаем, что конгресс – это чрезвычайно важная история. С другой стороны, мы также осознаем, что президент Байден связал кейсы Украины, Израиля и Тайваня. То есть, выстраивается определенная стратегия для этих трех государств, вроде разделенных определенными, морями, континентами, но на самом деле речь идет об одном сдерживании так называемой оси или пирамиды зла и она все больше становится явной.

Вот в этом и ценность огромная исторической речи Байдена. Он нарисовал картину мира: что есть война сил добра против сил абсолютного зла, против этой оси зла – Иран, Россия и Китай. Иран хочет уничтожить Израиль, Россия хочет уничтожить Украину, а Китай хочет уничтожить Тайвань.

И цели этих преступных государств одинаковы. Я бы обратил внимание, что в этой речи (она вообще была анонсирована и посвящена событиям, конечно, на Ближнем Востоке. Но Украина там упоминалась чуть ли не чаще, чем Израиль). Начиная с первой фразы речи Байдена – я считаю, это самое главное было, три слова – он начал “Putin and Hamas”. И вот эта пара – Путин и ХАМАС – она проходила рефреном через всю речь. Еще бы я обратил внимание, очень важный момент: он сказал, что мы будем поддерживать our critical partners – Israel and Ukraine. В этом контексте перевод означает – наших главных основных союзников – Израиль и Украину.

Это новый статус Украины. Мы же помним, что у Израиля так называемый статус Major Non-NATO Ally of USA. Украина давно добивалась этого статуса и фактически Байден его предоставил этим политическим заявлением.

А также той финансовой помощью, которую анонсировали для Украины и снятием последних ограничений, последних табу, которые американцы, к сожалению, наложили на самих себя. Поставки вооружения – это ATACMS, это истребители F-16. Прекрасно прошла, как мы помним, презентация ATACMS на поле боя в Украине.

Отработали наши бойцы по бердянскому военному аэродрому. Андрей Андреевич, но если возвращаться действительно к стратегии президента Байдена – понимаем, что он в чем-то повторяет определенные нарративы президента Рузвельта. В то время, когда Соединенные Штаты еще не собирались ввязываться или входить во Вторую мировую войну – президент Рузвельт сочувствовал и помогал тому же Уинстону Черчиллю и народу Великобритании, но он уверял, что не будут входить – пока не случился Перл-Харбор. И мы понимаем, что сейчас Перл-Харбором может стать Государство Израиль, и понимаем, насколько мощные силы задействованы в антиизраильской, будто незримой коалиции. В Кремле подобных антисемитских истерик – я не знаю, были ли они вообще.

Вот этот ужасный антисемитизм, просто захлестнувший российские площадки, выступления руководителей, сеть, медиа – он показателен, он показывает природу этого государства и эту ярость. У них такая же картина мира, как у Байдена, они тоже видят это как два фронта одной войны. Они подтвердили позицию Байдена. Мы начали с наших проблем в конгрессе – я сейчас вижу в ближайшее время гораздо более серьезные испытания, это будет в ближайшие дни, собственно, в Израиле. Я недавно написал статью и она достаточно широко известна в украинских медиа – "Запад должен и обязан выиграть Четвертую мировую войну".

Основной мой тезис был, что США, Байден прекрасно поступил, прислав туда два авианосных соединения и еще после этого флагман флота. И уже фактически Америка участвует в этой войне – американский флот в Красном море защищает Израиль от атак хуситов. А в Сирии и Ираке прокси Ирана нападают на американские базы. Вот я в этой статье пишу, что единственное решение вопроса – перехватить инициативу союзникам на Ближнем Востоке – США и Израилю нужно не ждать второй атаки со стороны Хезболлы, когда израильская армия углубится в катакомбы Газы. На это и рассчитывают враги Израиля и США.

Надо нанести превентивный удар такого масштаба, какой сам Израиль не сможет сделать с помощью всей силы. Необходимо уничтожать не только ядерную программу, нужно уничтожать всю военную сферу всех этих аятолл, начиная с Верховного.

Потому что абсолютно понятно всем, что они и частично путинское руководство стоят за ХАМАСом, Хезболлой, в частности, за той преступной еще обещанной атакой 7-го октября.

Я был вынужден написать на днях другую статью – "Как Запад может проиграть Четвертую мировую войну". Потому что в четверг утром на сайте CNN появилась позорная статья. Начало ее совпадает с моей статьей и указывает на те же сложности, которые стоят перед Израилем. Как он может увязнуть в этой наземной операции в Газе и подвергнуться ударам со стороны других прокси Ирана. Но к выводам она приходит противоположным – ни в коем случае вообще ничего не должно проходить, ничего не нужно делать. Самое главное тут, что подлый тезис там продвигается – я ждал, что американские леваки рано или поздно это скажут, но не ждал, что так скоро. Основной тезис таков: "Неправильно сравнивать ХАМАС с ИГИЛ". ХАМАС часто сравнивают с ИГИЛ и Байден его сравнил с ИГИЛ и целый ряд политических лидеров, прежде всего Израиля. "Нет, ХАМАС не ИГИЛ, есть большая разница – ИГИЛ угрожал всему Западу, он хотел перестроить Халифат. А у ХАМАСа нет таких задач – он борется только с Израилем, он за возвращение палестинцев на свои земли и собственно Западу не грозит".

То есть прямо это не говорится, но читатель подводится к мысли: "а нам не нужно было вписываться за Израиль. ХАМАС нам американцам, нам Западу не угрожает. Да, он хочет уничтожить Израиль – ну и пусть уничтожает. Нас это не касается". К сожалению, это мнение, между прочим, левого крыла Демократической партии. Вот сейчас Израиль сопротивлением спасает Запад от угрозы и пожелаем ему удачи, пожелаем решимости президенту Байдену.

Я соглашаюсь, необходимая готовность нанести тот или иной удар в случае военной провокации или вхождения Ирана в войну – это важно. Что касается превентивного удара – это очень дискуссионная история, эта история могла бы закончиться не просто Четвертой мировой войной, а стать последней войной вообще в истории нашей планеты. Хочется ошибаться, во всяком случае, понимаем, что иранская ядерная программа в принципе уже почти готова. Иранская баллистическая программа, она есть, и иранцы в ней достаточно успешны.

Слово "превентивный" очень условно. Байден сказал "done-done". Что это значит – обстрел территории Израиля продолжается каждый день. Уничтожаются села, все села на севере Израиля уже эвакуируются. Я уже говорил о налетах на американские базы. Ну, это уже достаточный повод, чтобы нанести этот удар, который Байден обещал им. Мне кажется, выигрывает в войне тот, кто перехватывает инициативу.

Теперь необходимо перехватить политическую, психологическую и военную инициативу союзникам Израиля – США. И я вижу в этом только одно решение – реализация той угрозы, того предупреждения, которое Байден сделал в своей исторической речи.

"Если полезете, то получите по полной программе". Они уже полезли и полезут, уверяю вас – как только начнется наземная операция – полезут гораздо более решительно.

А Байдена уже хватают за руки его союзники из левого крыла Демократической партии. Поэтому ближайшая неделя будет решающей на Ближнем Востоке и для нас тоже, потому что американцы не имеют права проигрывать. Они не имели права проиграть в Украине, ибо если бы план Путина добился успеха в Украине, то это означало бы конец НАТО, конец Америки как мирового государства. И тот же Китай взял бы уже после этого Тайвань голыми руками. Также они не имеют права сейчас проиграть и на Ближнем Востоке, это также важно для Украины и всего свободного мира.

А вот, собственно, Китай - Си Цзиньпин издал чрезвычайно красноречивый и интересный сигнал, в частности, речь идет о его готовности, о готовности Пекина говорить о важнейших вещах с Соединенными Штатами Америки. Соответственно, понимаем, что де-факто или де-юре Китай не засветился в событиях на Ближнем Востоке, но он является бенефициаром. С одной стороны – это возвращает в повестку дня историю про "Один пояс – Один путь", потому что понимаем, что именно через Ближний Восток планировалось проведение нового альтернативного торгового транзитного пути из Индии через страны Ближнего Востока. С другой стороны, понимаем, что Китай имел всегда неафишированные отношения с Ираном.

Китай в войне с Израилем повторяет такую же тактику, которую он провел в войне с Украиной. Он подталкивает своих холуев – и Иран, и Путина. Он с их помощью прощупывает готовность Запада. Вы правы, он держит на руках совершенно разные варианты. Классический – что он сделал с Путиным – он его подтолкнул на войну, потому что если бы Путин добился успеха, если бы взял Киев за пять дней, а это тогда и американская разведка прогнозировала – с Тайванем все проблемы были бы решены.

Америка была бы полностью дискредитирована, ей бы никто не верил уже на Дальнем Востоке и Пекин взял бы голыми руками Тайвань. А если провалился Путин, то Путин, как шелудивый пес, приполз в Пекин и уже охотно позиционирует себя в роли младшего брата и Китай получает фактически все экономические рычаги. В любом случае, он бы выигрывал либо Тайвань, либо Сибирь. Сейчас он повторяет вторую пробу – а что сможет сделать Иран на Ближнем Востоке. Он же фактически Иран поддерживает политически, тоже подталкивает, но как вы правильно сказали, ничем себя не связал, а оставляет открытыми любые возможные пути.

Вот возьмите последние глупости российского президента. Помните его выступление в Пекине после трехчасового обеда с Си. Во-первых, это была демонстрация его угодничества – как он расписывал, как великий Си лично с ним там лицом к лицу обедал три дня. Ну как лакей рассказывает, какой у него богатый и сильный господин.

Но самое главное, что он сказал (явно его подтолкнул к этому Си). Закончил он свой Stand-Up угрозой, что только что отдал распоряжение баражировать над Черным морем своим стратегическим бомбардировщикам с "кинжалами", чтобы уничтожать. Что он угрожал американцам - "я буду уничтожать ваши авианосцы моими крылатыми ракетами". Это ведь шаг для Си. Он подтолкнул его, чтобы посмотреть, что из этого получится. Для Си это такой маленький тестик – ведь все военные аналитики утверждают, что серьезная война когда-нибудь развернется на Тихом океане между Китаем и США – основным будет военное противостояние – это авианосцы и способность Китая уничтожать их крылатыми ракетами. Вот Си поручил товарищу Пу сделать такое маленькое тестовое упражнение. Понятно, что это пустые угрозы со стороны Пу. Даже российские военные эксперты, даже по пропагандистским каналам вынуждены были это высмеять. Ссылаясь, как бы не на самого Пу. А вот такой у нас диссидент Ходоренок, он сказал, что отдельные горячие головы на Ближнем Востоке утверждают, что они будут уничтожать крылатыми ракетами американские авианосцы. Это не так, и он рассказал почему-то, это не так просто и очень сложно.

Во всяком случае, в России провели ядерные испытания и пытались применить то, что в народе называется ядерной триадой. Я не знаю, какой там уровень реального исполнения, но какие-то ракетки пускали и соответственно, так сказать, запускали один корабль. А тут еще выяснилось, что раненый в филейную часть своего довольно жирного тела Рогозин, военный преступник, так подстрекал кого-то из Кремля, возможно и самого Путина, запустить в Украину вообще какую-то космическую ракету, наверное, с ядерным боезарядом.

Вы знаете, я согласен с российскими генералами в Генштабе, которые поручили Ходаренку выступить. Вот эта болтовня о ракетах, уничтожающих американские авианосцы, гораздо опаснее. К ядерным разговорам все привыкли - это пустой шантаж, желающий вырвать политические уступки с Запада.

Я двадцать раз объяснял по всем каналам, почему Путин никогда не придет к применению ядерного оружия, в том числе потому, что никто ему этого не даст. У него нет ядерной кнопки, применить все эти ядерные триады в боевом виде – нужно там участие десятка офицеров.

Решение начальника Генштаба Герасимова. Герасимов в кармане Путина. Решение министра обороны Шойгу в кармане Путина. Кто еще там? А ядерный чемоданчик он таскал с собой в Пекин, кстати.

Во-первых, все реальные угрозы там идут не от стратегического вооружения, потому что стратегическое вооружение – это все понимают, это одновременные взаимные гарантии неуничтожения. Стратегическое вооружение – это сложно. А вот приказать летчику одному направить крылатую ракету на американский авианосец – он может.

А после этого будет уничтожена вся российская армия в течение нескольких часов. Вот эти его эскапады гораздо опаснее самой России, чем ядерный шантаж, к которому уже все привыкли. Уверяю вас, на Западе ему дали очень четкий ответ еще в октябре прошлого года, ему по телефону объяснили, что будет, если его руки только потянутся к ядерному оружию.

И напоследок есть такой известный русский нацист, по совместительству гайдеггерианец, фамилия у него Дугин. Мы помним, как он разгонял идею войны и агрессии против Украины и сейчас он выдал очень интересный сигнал, говорит, что не надо нам смотреть на мир китайскими глазами, будем смотреть русскими глазами и так далее, так далее.

Все увидели – и в России, и в мире отметили, то угодничество, с которым Пу себя ведет по отношению к Си, увидели истинное положение России. И таким убежденным российским националистам это не очень понравилось.

Показательно было в общении Си с Путиным в последний раз, когда Си его похлопал по плечу и сказал такой комплимент очень сомнительный – "В последнее время Россия стала последовательно отстаивать свои национальные интересы".

Вот мне как старому советскому человеку – напомнил этот стиль, когда Советский Союз похваливал какого-нибудь своего восточноевропейского вассала.

Например, Гусака, после того, как было ликвидировано правительство Дубчека. Это было явное проявление стиля старшего брата, но и в нем было обычно глубочайшее издевательство – какие к черту национальные интересы. Мы с вами говорили полгода назад, был скандал с картой в одной из соседних стран, где вся территория от Владивостока до озера Байкал была обозначена украинскими, то есть китайскими именами.

Моя оговорка на счет украинских названий не случайна – возможно, значительная часть европейской части России будет носить украинские имена. А недавно они пошли дальше – они опубликовали официальную карту самого Китая, в котором вот тот самый знаменитый остров Даманский, вокруг которого тогда было сражение. По официальным соглашениям половина острова Большой Уссурийский является частью России. А на этой карте уже весь остров заштрихован как китайский и Путин спокойно это проглотил. Поэтому ни о каких национальных интересах и возрождении России не может быть и речи. Путинская Россия полностью в обозе Великого Китая.