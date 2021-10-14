Для Украины реально получить транш МВФ, нужна политическая воля, - нардеп Юрчишин
Украина должна финализировать судебную реформу и разблокировать конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), чтобы получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы stand-by
Такую позицию озвучил Ярослав Юрчишин, нардеп от фракции "Голос", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.
По его словам, деньги от МВФ для Украины пока критически важны, и их вполне реально получить.
"Для этого нужно, чтобы судебная реформа таки была запущена полноценно - пока ее блокирует Совет судей. Так же нужно разблокировать конкурс на руководителя САП - увы, его блокируют делегированные большинством представители Верховной Рады. Нужно усовершенствовать законодательство по банкам - в этом направлении мы ведем достаточно эффективную работу", - перечислил нардеп.
- МВФ в июне 2020 утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд с выплатой первого транша финансирования в размере $2,1 млрд. Было запланировано четыре просмотра выполнения условий программы для выделения следующих траншей. Однако этот график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
- Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша по программе stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения, однако этот вопрос будет обсуждаться с миссией Фонда.
- Виртуальная миссия Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы stand-by начала работу в Украине 21 сентября.
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