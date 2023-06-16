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Обзор

Для Украины могут отменить ПДЧ в НАТО, Зеленский просит оружие в Швейцарии. Акценты мировых СМИ 16 июня

Андриана Стахив
16 июня, 2023 пятница
10:25
Мир про Украину

Фокусной темой мировых медиа стали разговоры об отмене ПДЧ в НАТО для Украины, что поддержали США. Зеленский просит оружие у Швейцарии, а Пентагон прогнозирует, что наступление в Украине будет продолжительным и очень жестоким

На таких темах акцентируют международные издания 16 июня:

Байден поддержал отмену ПДЧ для вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден "открыт" для устранения большого препятствия на пути к членству Украины в НАТО после войны, говорят в Politico. Однако по временным рамкам информации план не содержит. Если снять это требование, Украине все равно придется осуществить определенные демократические изменения, но члены Альянса могут в любой момент после этого единогласно принять Киев в свой клуб, объясняют эксперты.

На американской поддержке на фоне определенных разногласий среди других стран-членов НАТО акцентирует внимание The Washington Post. Администрацию Байдена "устраивает" план, который устранит барьеры по пути к возможному членству Украины в военном Альянсе. Как надеются американские чиновники, такой шаг поможет преодолеть разногласия по пути Киева к вступлению.

Предложение главы НАТО, считают эксперты, если ее примут все 31 член Альянса, когда соберутся в следующем месяце на саммит в Вильнюсе, положит конец поляризованным дебатам о том, что предложить правительству президента Владимира Зеленского, требующего скорейшего включения Украины в НАТО в ее борьбе с российскими оккупантами.

Согласно этому плану, НАТО объявит, что Украина может обойти План действий по членству в Альянсе. Такой вариант поставил бы Украину в одну категорию с новым членом НАТО Финляндией, пропустившей этот шаг. Но предложение все равно потребует от Украины проведения реформ и не будет устанавливать никакие временные рамки для вступления Украины в Альянс.

Американские чиновники рассказали, что это предложение выходит за рамки желаемого курса некоторых стран НАТО, опасающихся, что членство Украины в Альянсе может усилить противостояние Запада с Россией. Высокопоставленное должностное лицо отказалось назвать эти страны, но официальные лица из Франции, Германии и Соединенных Штатов призвали к осторожности в прошлом.

В контексте дел Украины также стоит отметить, как добавляют американские чиновники, сейчас администрация Байдена пытается заручиться поддержкой для того, чтобы покинуть Столтенберг на должности еще на один год.

Джо Байден

Зеленский просит Швейцарию об оружии

Владимир Зеленский попросил Швейцарию об оружии во время своего видеовыступа перед швейцарским парламентом. Между тем Швейцария продолжает сомневаться в изменении своих правил и законов, что нужно для того, чтобы позволить другим странам предоставлять Киеву оружие швейцарского производства. "Если вы защитите нас, вы защитите мир от войны", – подчеркивает Зеленский, пишет The New York Times. Стоит напомнить, что политика нейтралитета, издавна придерживаемая Швейцарией, запрещает продажу или реэкспорт оружия странам, находящимся в состоянии войны. Права Швейцарская народная партия уже раскритиковала приглашение Зеленскому выступить перед их парламентом как нарушение нейтралитета страны.

Пентагон прогнозирует, что наступление в Украине будет продолжительным и очень жестоким

Высокопоставленные чиновники Пентагона спрогнозировали длительное, жестокое сражение, поскольку украинские войска пытаются вытеснить оккупационные российские войска из своей страны. The Washington Post делится мнениями генерала Марка Милли, который сказал, что пока слишком преждевременно оценивать, сколько может продолжаться контрнаступление Украины, учитывая, что у России есть несколько сотен тысяч солдат, окопавшихся вдоль линии фронта. Вместе с тем он охарактеризовал операцию как "очень жестокую борьбу", которая, вероятнее всего, будет долгой и будет иметь высокую цену. Как добавил министр обороны США Ллойд Остин, реагируя на распространение россиянами фото поврежденной западной техники, украинцы могут возвращать ее и ремонтировать.

Зато в The New York Times отмечают , что несмотря на то, что контрнаступление изнурительно и дорого, он перспективен. Борьба ожидается жестокой, говорят украинские и американские официальные лица, настаивая на том, что Украина добивается успехов. "Война изменчива, динамична и непредсказуема", - говорит Остин. – Борьба Украины не похожа на легкий спринт к финишу. Мы знаем, что будут боевые потери с обеих сторон.

ЗСУ

Мир
Украина
Россия
Владимир Зеленский
Джо Байден
Война с Россией
НАТО
США
Контрнаступление ЗСУ
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