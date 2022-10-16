Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Во-первых, вся эта история - это большое психологическое давление. Наши уже начинают троллить и дают деньги. Вроде бы украинцы должны бояться России, мобилизации, а у нас наоборот - троллинг и деньги предлагают за живого Гиркина", - отметил он.

Ступак рассказал во чем интерес личности так называемого первого министра обороны "ДНР".

"Можно аналог провести - когда вам в руки попадет пистолет из которого застрелили Франца Фердинанда и началась Первая мировая война. Гиркин - это человек, который нажал курок и начал войну в Украине. Для нас он очень важен как большой источник информации. Он может и должен быть на скамье подсудимых в международном трибунале", - подытожил эксперт.

15 октября активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина.

Украинская разведка обещает $100 000 за передачу в плен бывшего "министра обороны ДНР", российского террориста Игоря Стрелка Гиркина.