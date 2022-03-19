Для Украины должен быть создан "План Маршалла №2", - премьер Польши

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на wnp.pl.

"На следующем заседании Европрады в Брюсселе я буду обсуждать большой общеевропейский план восстановления Украины", – заявил Моравецкий.

Он отметил, что в Украине "властвует страх, но он сочетается с отвагой воюющих военнослужащих и надеждой всего народа, целого общества на восстановление суверенного государства после войны".

"Эта надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом, этот настоящий фундамент – это План Маршалла №2 для Украины", – подчеркнул Моравецкий.

По словам премьер-министра, этот план должны составлять, в первую очередь, самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить агрессию РФ".

"По этой причине они сегодня также ответственны с европейской стороны за строительство этого плана восстановления Украины", - резюмировал он.