Для Украины должен быть создан "План Маршалла №2", - премьер Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен разработать план обновления Украины по аналогии с "Планом Маршалла"
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на wnp.pl.
"На следующем заседании Европрады в Брюсселе я буду обсуждать большой общеевропейский план восстановления Украины", – заявил Моравецкий.
Он отметил, что в Украине "властвует страх, но он сочетается с отвагой воюющих военнослужащих и надеждой всего народа, целого общества на восстановление суверенного государства после войны".
"Эта надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом, этот настоящий фундамент – это План Маршалла №2 для Украины", – подчеркнул Моравецкий.
По словам премьер-министра, этот план должны составлять, в первую очередь, самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить агрессию РФ".
"По этой причине они сегодня также ответственны с европейской стороны за строительство этого плана восстановления Украины", - резюмировал он.
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