Для украинцев в Швейцарии создали курс для получения знаний об восстановлении государства
Бернский университет прикладных наук начал для украинцев, которые в результате войны России находятся в Швейцарии, курс повышения квалификации
Об этом говорится на сайте Бернского университета прикладных наук (Berner Fachhochschule).
CAS Reconstruction Ukraine – это практико-ориентированное дополнительное образование. Курс рассчитан на женщин-беженок из Украины, которые имеют профессиональное отношение к строительной сфере и длительно проживают в Швейцарии, а также на членов организаций помощи, которые будут участвовать в дальнейшем восстановлении Украины.
Участники получат инструменты по оценке, помощи в формировании и управлении реконструкцией зданий и инфраструктуры в Украине.
"Война в Украине имеет фатальные последствия для населения. Была разрушена важная инфраструктура, частные и общественные здания, а также сети электроснабжения. Война также имеет катастрофические последствия для ландшафта, природы и окружающей среды".
CAS Reconstruction Ukraine хочет внести конкретный и стабильный вклад в восстановление в Украине. Предлагает помощь для самопомощи и позволяет людям из Украины, связанным со строительной отраслью, активно и дальновидно помогать в восстановлении родной земли", - пишет прессслужба.
Курс англоязычный. Обучение длится с 27 февраля по июль и будет проходить в городах Biel, Luzern, Rapperswil, Zürich.
Обучение делится на четыре модуля и касается соответствующих тем, касающихся реконструкции.
- По состоянию на 3 января Евросоюз за время полномасштабной войны России против Украины выделил уже 485 млн евро для мер поддержки гражданского населения, пострадавшего в результате боевых действий.
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