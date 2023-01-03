Об этом говорится на сайте Бернского университета прикладных наук (Berner Fachhochschule).

CAS Reconstruction Ukraine – это практико-ориентированное дополнительное образование. Курс рассчитан на женщин-беженок из Украины, которые имеют профессиональное отношение к строительной сфере и длительно проживают в Швейцарии, а также на членов организаций помощи, которые будут участвовать в дальнейшем восстановлении Украины.

Участники получат инструменты по оценке, помощи в формировании и управлении реконструкцией зданий и инфраструктуры в Украине.

"Война в Украине имеет фатальные последствия для населения. Была разрушена важная инфраструктура, частные и общественные здания, а также сети электроснабжения. Война также имеет катастрофические последствия для ландшафта, природы и окружающей среды".

CAS Reconstruction Ukraine хочет внести конкретный и стабильный вклад в восстановление в Украине. Предлагает помощь для самопомощи и позволяет людям из Украины, связанным со строительной отраслью, активно и дальновидно помогать в восстановлении родной земли", - пишет прессслужба.

Курс англоязычный. Обучение длится с 27 февраля по июль и будет проходить в городах Biel, Luzern, Rapperswil, Zürich.

Обучение делится на четыре модуля и касается соответствующих тем, касающихся реконструкции.

Подробная информация.

По состоянию на 3 января Евросоюз за время полномасштабной войны России против Украины выделил уже 485 млн евро для мер поддержки гражданского населения, пострадавшего в результате боевых действий.

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