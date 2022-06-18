Для украинцев в Литве заработает горячая линия

Об этом пишет LRT.

"Для обеспечения украинцев, прибывающих в Литву, необходимой информацией о социальной и медицинской защите, центрах регистрации, возвращении домой и по другим важным вопросам, с 20 июня начинает круглосуточно работать предназначенная для них горячая линия 1808", - говорится в сообщении.

По короткому номеру 1808 операторы будут консультировать беженцев на украинском, английском и русском языках.

Издание сообщает, что в этом году в Литве уже нашли временное убежище более 56 тысяч украинских беженцев, среди них около 22 тысяч несовершеннолетних и около 1,2 тысяч несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Литовские семьи взяли на попечение 19 несовершеннолетних украинцев.

Отмечают, что с 2017 по 2021 год, в стране было получено около 3 тысяч просьб от иностранцев о предоставлении им убежища в Литве, но за первое полугодие этого года, в результате перемещения украинцев, это количество превышено уже более чем в десять раз.

11 июня в Вильнюсе был открыт первый в ЕС Украинский центр для беженцев.

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