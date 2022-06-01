Для украинцев разработали более 250 новых вопросов для экзамена на водительские права
В Министерстве внутренних дел разработали более 250 новых тестовых вопросов к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена на водительские удостоверения
Об этом прессслужба Главного сервисного центра МВД сообщила в фейсбуке.
"Главный сервисный центр МВД разработал для вас более 250 новых тестовых вопросов к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена. Также был добавлен совершенно новый раздел "Панель приборов", понимание которого необходимо для управления современными автомобилями", - говорится в сообщении.
Отныне тестовые вопросы адаптированы к инновационным решениям европейского формата, а именно – Франции, опыт которой был проанализирован для примера, потому что там большое внимание уделяют повышению культуры вождения в целом, сочетанию теоретических и практических навыков управления, безопасности всех участников дорожного движения и принятию решений в критических ситуациях, говорят в Главном сервисном центре.
Отмечается, что количество жертв ДТП за 2021 год во Франции вдвое меньше, чем в Украине.
Обновленные билеты для теоретического экзамена можно найти по ссылке.
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