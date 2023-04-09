Для украинцев продлили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию

Об этом пишет министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что отправление из Перемышля будет проходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны, нужно лишь предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Приоритет в перевозке предоставляется людям, имеющим браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста, они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд.

В свою очередь в Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.