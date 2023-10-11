Для украинцев организовали первый эвакуационный рейс из Израиля

Об этом Корнийчук сообщил в эфире телемарафона.

Посол назвал проблему эвакуации из Израиля "искусственной", поскольку международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве "работает в почти штатном режиме". Некоторые иностранные компании отказались совершать рейсы, однако, по словам посла, большинство израильских авиакомпаний и лоукостов продолжают летать.

"И вылететь сейчас из Израиля - не проблема, из Бен-Гуриона. Проблема заключается в том, что из-за ажиотажа на вылет стоимость билетов существенно выросла. Иногда в 3-4 раза", - рассказал Корнийчук.

Посольство оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения: гражданам, находившимся на лечении, людям с детьми, туристам, у которых отменили рейсы.

Корнийчук отметил, что посольство уже распространило 200 билетов на первый эвакуационный рейс по умеренной цене. Граждане Украины смогут попасть в Румынию уже в эту субботу, 14 октября. На следующий день, 15 октября, планируется еще один рейс.

"Общее количество лиц, обратившихся в посольство с просьбой помочь с эвакуацией – около тысячи", - добавил он.

События в Израиле: что известно об украинцах

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Тогда представитель МИД Украины заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что посольство получает обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны.

Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины. Тогда же стало известно, что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, пропавшего накануне на юге Израиля. В то же время в секторе Газа сейчас находились до 200 граждан Украины.

8 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданок Украины. Дипломаты принимали меры по репатриации их тел.

Днем позже дипломаты эвакуировали из израильского города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. Кроме того, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

Во вторник, 10 октября, дипломаты разыскали в Израиле еще семь граждан Украины. Посольство также помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле.

Утром среды, 11 октября, представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил о гибели в Израиле еще одного украинца.