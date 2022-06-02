Для украинцев назначен один дополнительный эвакуационный поезд на 2 июня
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на четверг, 2 июня. Он отправится из Покровска
Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте.
Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.
Как отмечают в УЗ, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.
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Укрзализныця с 1 июня возобновила маршрут поезда Львов-Черновцы.
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Также УЗ будет дарить пассажирам поезда "Стефания" розовую панамку с автографом лидера группы Kalush. Работники символически выбрали номер вагона, а место, где будет ждать головной убор, выбрал музыкант.
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