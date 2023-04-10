Для украинцев изменили правила ввоза домашних животных в Польшу

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

"Раньше украинцы, путешествовавшие в Польшу, могли пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям. Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Потребовалось лишь наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в настоящее время Польша отменила эти условия. Теперь для украинцев будут действовать общие правила ввоза животных, действующих на территории Европейского Союза.

К ветеринарному паспорту европейского образца добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз животного не является коммерческим.

Кроме того, для въезда на территорию Польши необходимы результаты тестирования уровня антител против бешенства.