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Для украинских школьников за рубежом нужно разработать упрощенный курс изучения языка, литературы и истории Украины, - соучредительница ОО "Смарт освіта" Коберник

29 сентября, 2022 четверг
15:04
Общество

Соучредительница ОО "Смарт освіта" Иванна Коберник считает, что Министерство образования и науки Украины давно должно было разработать упрощенный курс украинского языка, литературы и истории для детей, полноценно обучающихся в другой системе

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Я так долго агитировала не нагружать детей, но безусловно есть украиноязычный компонент (украинский язык и литература, история Украины), который, конечно, дети не изучают в европейских школах. И по хорошему, когда ребенок освоится и будет чувствовать себя более или менее уверенно и, возможно, сам попросит или родители ему предложат, я считаю хорошим вариантом в субботнем или вечернем формате все же дать возможность ребенку для изучения украинского языка, литературы и истории Украины, а также для общения с украинскими сверстниками", - сказала Иванна Коберник.

Соучредительница ОО "Смарт освіта" подчеркнула, что Министерство образования и науки Украины давно должно было разработать упрощенный курс для украинских детей, обучающихся в европейских школах, поскольку были вынуждены переехать от войны, развязанной Россией против Украины.

"Но опять же МОН Украины (одна из двух единственных задач которого является содержание образования), должно было бы разработать такой курс: удобный, простой, без всего лишнего. Потому что, к сожалению, наши программы очень перегружены, и понятно, что когда мы говорим о детях, которые полноценно учатся в другой системе, то для них нужно сделать только самое основное, без чего не может обойтись образованный человек. Для того, чтобы когда этот ребенок вернется в Украину, он знал бы основу. Но даже если возникнет необходимость что-то подтянуть, это была бы необходимость подтянуть на базе того, что он уже изучил по этому упрощенному курсу, который должен быть разработан. К сожалению, он не разработан", - сказала она.

Иванна Коберник отметила, что от имени "Украинской школы" в МОН Украины направили запрос о разработке такого курса для украинских школьников, однако в Министерстве уклонились от конкретного ответа.

"Мало того, наш сайт "Украинская школа" направил запрос в МОН Украины о том, разрабатываются ли такие спецпрограммы с украиноведческим компонентом для детей, которые учатся за границей, и получили странный ответ без конкретики: что платформа есть, общественные организации что-то делают, что-то поищите, что-то найдете, - где-то примерно так выглядело это письмо. То есть там нет ни слова, что МОН Украины, чья обязанность разрабатывать содержание образования, делает хоть что-то в этом направлении", - сказала она.

  • С 1 сентября украинским школам необходимо разработать варианты компенсаций пробелов в знаниях учащихся, которые они получили из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
  • Более 492 077 украинских школьников находятся за пределами страны, с марта домой вернулись более 170 тыс. учеников.
  • Школьников, которые сейчас учатся за границей, по возвращении в Украину переведут в следующий класс на основании иностранных документов.

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