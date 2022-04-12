Для украинских детей-беженцев в странах Европы напечатали более 25 тыс. книг
В пяти странах Европы для вынужденно переселенных детей из Украины напечатали 25 716 книг
Об этом сообщает официальный канал Министерства культуры и информационной политики в telegram.
С сегодняшнего дня, 12 апреля, книги стали доступны в Ирландии, а также в Норвегии, Швеции, Литве, Польше. Книги опубликовали при поддержке Украинского института книги и Министерства культуры и информационной политики.
"Из-за российской агрессии многие украинские семьи были вынуждены покинуть страну, чтобы уберечь детей от взрывов и выстрелов оккупантов. Часто они покидали свои дома только с самым необходимым. Но дети остаются детьми. Им нужно играть, учиться, читать. И это наши украинские дети. Мы не должны терять связь. Книги на украинском помогут ее сохранить, а само чтение будет способствовать психологической поддержке малышей в эти сложные времена", - сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
- Напомним, в результате войны в Украине свои дома покинули 4,8 миллиона детей. 2,8 миллиона детей-переселенцев находятся в Украине и еще два миллиона – в других странах. Многие беженцы выехали в соседние страны, включая Польшу, Румынию и Венгрию.
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