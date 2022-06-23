Для украинских детей-беженцев опубликовали 100 тыс. книг
Для вынужденно перемещенных украинских детей в разных странах Европы напечатали 100 тысяч книг на родном языке
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Управляет проектом первая леди Украины Елена Зеленская. В рамках инициативы издания вместе с посольствами и местными организациями предоставляют типографиям разных стран Европы макеты детских книг на украинском языке. Изданные книги распространяют среди маленьких граждан Украины через социальные центры, центры поддержки, школы и библиотеки.
"Не в каждом "тревожном чемодане" хватило места для книг и игрушек. А кто-то, выезжая, совсем не имел чемоданов и вещей, потому что ничего не осталось... Но вот теперь ребенок говорит: "Почитай мне сказку". Итак, книга, как в сказке, должно появиться!Если нужно, для этого она преодолеет все границы.Собственно, наш проект, призванный подарить каждому маленькому переселенцу украинскую книгу, так и называется - "Книги без границ", - рассказала Елена Зеленская.
Подробнее об изданных книгах в странах Европы:
- В Польше опубликовано 2 тыс. книг;
- В Литве издано 500 экземпляров;
- В Великобритании Посольство Украины договорилось о печати 15 тыс. книг;
- В Чехии опубликовали более 8,5 тыс. книг;
- В Молдавии издали 12 тыс. книг;
- В Литве напечатано около 3 тыс. книг;
- В Эстонии было издано 3 тыс. книг;
- В Словакии напечатано 1680 экземпляров детских книг;
- В Швеции университет Mittuniversitetet опубликовал 29 книг;
- В Болгарии вышли в свет 6 тыс. экземпляров книг;
- В Турецкой Республике обеспечили печать первых 1,2 тыс.
Кроме того, напечатать книги на основе текущих договоренностей готовится Финляндия.
- Опрос Агентства Европейского Союза по приюту и Организации экономического сотрудничества и развития показывает , что украинские иммигранты в целом удовлетворены предлагаемыми условиями в странах Европейского Союза.
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