Для украинских детей-беженцев опубликовали 100 тыс. книг

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Управляет проектом первая леди Украины Елена Зеленская. В рамках инициативы издания вместе с посольствами и местными организациями предоставляют типографиям разных стран Европы макеты детских книг на украинском языке. Изданные книги распространяют среди маленьких граждан Украины через социальные центры, центры поддержки, школы и библиотеки.

"Не в каждом "тревожном чемодане" хватило места для книг и игрушек. А кто-то, выезжая, совсем не имел чемоданов и вещей, потому что ничего не осталось... Но вот теперь ребенок говорит: "Почитай мне сказку". Итак, книга, как в сказке, должно появиться!Если нужно, для этого она преодолеет все границы.Собственно, наш проект, призванный подарить каждому маленькому переселенцу украинскую книгу, так и называется - "Книги без границ", - рассказала Елена Зеленская.

Подробнее об изданных книгах в странах Европы:

В Польше опубликовано 2 тыс. книг;

В Литве издано 500 экземпляров;

В Великобритании Посольство Украины договорилось о печати 15 тыс. книг;

В Чехии опубликовали более 8,5 тыс. книг;

В Молдавии издали 12 тыс. книг;

В Литве напечатано около 3 тыс. книг;

В Эстонии было издано 3 тыс. книг;

В Словакии напечатано 1680 экземпляров детских книг;

В Швеции университет Mittuniversitetet опубликовал 29 книг;

В Болгарии вышли в свет 6 тыс. экземпляров книг;

В Турецкой Республике обеспечили печать первых 1,2 тыс.

Кроме того, напечатать книги на основе текущих договоренностей готовится Финляндия.

Опрос Агентства Европейского Союза по приюту и Организации экономического сотрудничества и развития показывает , что украинские иммигранты в целом удовлетворены предлагаемыми условиями в странах Европейского Союза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb