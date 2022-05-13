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Для украинских бойцов купили три квадроцикла за счет криптофонда Aid For Ukraine, – Федоров

13 мая, 2022 пятница
15:22
война с Россией

За средства криптофонда Aid For Ukraine для защитников Украины купили три квадроцикла, еще два – передал бойцам министр обороны Украины

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также два квадроцикла защитникам передал министр обороны Украины.

"Эти мотовездеходы повышенной проходимости пригодятся при разведке на сложных участках местности", - объясняет Федоров.

  • Напомним, немецкий концерн Rheinmetall готов отправить БМП Marder в Украину за три недели. В среднесрочной перспективе Rheinmetall мог бы предоставить 100 БМП.

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Михаил Федоров
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