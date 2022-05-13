Для украинских бойцов купили три квадроцикла за счет криптофонда Aid For Ukraine, – Федоров

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Также два квадроцикла защитникам передал министр обороны Украины.

"Эти мотовездеходы повышенной проходимости пригодятся при разведке на сложных участках местности", - объясняет Федоров.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall готов отправить БМП Marder в Украину за три недели. В среднесрочной перспективе Rheinmetall мог бы предоставить 100 БМП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb