Для украинских беженцев в Японии запускают программу по трудоустройству

Об этом сообщает Japan Today.

Так, украинские граждане, прибывшие в Японию после вторжения России на территорию Украины, получат доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.

Подобные услуги будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с украиноязычной поддержкой по предварительному запросу. Услуги также будут открыты для проживающих за пределами Токио и Осаки.

Центры трудоустройства иностранцев также будут принимать заявки от местных компаний и муниципалитетов, желающих принять украинских переселенцев.

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