Для украинских беженцев в Японии запускают программу по трудоустройству
Министерство социального обеспечения Японии с 19 мая будет предлагать спецуслуги по трудоустройству для беженцев из Украины в Токио и Осаке
Об этом сообщает Japan Today.
Так, украинские граждане, прибывшие в Японию после вторжения России на территорию Украины, получат доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.
Подобные услуги будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с украиноязычной поддержкой по предварительному запросу. Услуги также будут открыты для проживающих за пределами Токио и Осаки.
Центры трудоустройства иностранцев также будут принимать заявки от местных компаний и муниципалитетов, желающих принять украинских переселенцев.
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