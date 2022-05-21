Для украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощи

Об этом пишет Bulgarian National Radio.

По данным издания, новая программа предусматривает 15 левов (около 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание.

"Мы отдаем себе отчет, что программа будет включать преимущественно не лучшие виды размещения, такие как семейные гостиницы и гостевые дома", - отметила в видеообращении вице-премьер-министр по вопросам надлежащего управления Калина Константинова.

Одно- или двухзвездочные отели имеют почти 175 тыс. коек. По словам вице-премьера, в настоящее время эта мера обеспечила убежище десяткам тысяч украинских матерей с детьми и финансово поддержала ряд предприятий, сильно пострадавших от кризиса Covid.

21 апреля министр туризма Болгарии заявил, что страна прекратит предоставление гуманитарной помощи украинским беженцам в стране до 30 мая.

6 мая в Болгарии сообщили, что ищут убежище для 30 тыс. беженцев из Украины.

12 мая Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты. Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой.

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