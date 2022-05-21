Для украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощи
Правительство Болгарии предложило новую гуманитарную программу для вынужденно перемещенных людей из Украины. Для размещения беженцев будут использовать государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре
Об этом пишет Bulgarian National Radio.
По данным издания, новая программа предусматривает 15 левов (около 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание.
"Мы отдаем себе отчет, что программа будет включать преимущественно не лучшие виды размещения, такие как семейные гостиницы и гостевые дома", - отметила в видеообращении вице-премьер-министр по вопросам надлежащего управления Калина Константинова.
Одно- или двухзвездочные отели имеют почти 175 тыс. коек. По словам вице-премьера, в настоящее время эта мера обеспечила убежище десяткам тысяч украинских матерей с детьми и финансово поддержала ряд предприятий, сильно пострадавших от кризиса Covid.
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