Для украинских беженцев продлили временную защиту в Словении
Правительство Словении приняло решение о продолжении временной защиты людей, перемещенных из Украины в результате полномасштабного вторжения России
Об этом сообщает STA.
Решение было одобрено 20 апреля.
С начала полномасштабной войны до марта этого года международную защиту получили 164 украинца. За это время гражданам Украины выдано или продлено 120 вида на постоянное проживание, а также 628 видов на временное проживание.
По состоянию на 4 марта 2023 года действующий вид на жительство имели 2722 гражданина Украины, из них 1866 видов на постоянное проживание и 856 видов на жительство, сообщили в МВД.
Справка: Временная защита – это один из механизмов, которые используются для предоставления убежища лицам, сбежавшим от российской агрессии в Украине. Такой статус обычно предоставляется на определенный период, однако его можно продолжить из-за войны на территории Украины.
- Также Словения стала 25 страной, присоединяющейся к совместной закупке боеприпасов для Украины.
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