Для украиноязычных телеграмм-каналов добавили функцию автоматического перевода

Об этом рассказал СЕО телеграмма Павел Дуров.



По его словам, новое обновление мессенджера является историческим и никогда раньше боты не были столь мощными, а параметры уведомлений такими гибкими. Новая версия приложения поддерживает большее количество языков в переводах сообщений. Включить переводчик можно в настройках языков.



"Мы признаем, что телеграмм стал основным источником информации из Украины, и надеемся, что инструменты, которые мы предоставляем, помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистов во всем мире, все публикации общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию", - подчеркнул Павел Дуров.

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