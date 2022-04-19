Для украиноязычных телеграмм-каналов добавили функцию автоматического перевода
Телеграмм добавил функцию автоматического перевода в украиноязычные каналы, чтобы упростить работу журналистов со всего мира
Об этом рассказал СЕО телеграмма Павел Дуров.
По его словам, новое обновление мессенджера является историческим и никогда раньше боты не были столь мощными, а параметры уведомлений такими гибкими. Новая версия приложения поддерживает большее количество языков в переводах сообщений. Включить переводчик можно в настройках языков.
"Мы признаем, что телеграмм стал основным источником информации из Украины, и надеемся, что инструменты, которые мы предоставляем, помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистов во всем мире, все публикации общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию", - подчеркнул Павел Дуров.
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