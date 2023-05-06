Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Движение призывает жителей ТОТ дополнять карту в режиме реального времени через чат-бот "Вместе".

Карта не только способствует безопасности активистов, но и обеспечивает более точную информацию о том, где больше камер в городе, что, в свою очередь, помогает обеспечить более точную и эффективную деятельность.