Для удобства партизан появилась карта видеокамер на оккупированных терриориях
Активисты гражданского движения сопротивление оккупации "Желтая лента" создали карту размещения видеокамер, установленных россиянами на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Движение призывает жителей ТОТ дополнять карту в режиме реального времени через чат-бот "Вместе".
Карта не только способствует безопасности активистов, но и обеспечивает более точную информацию о том, где больше камер в городе, что, в свою очередь, помогает обеспечить более точную и эффективную деятельность.
- Российские оккупанты в городе Северодонецк Луганской области взламывают квартиры местных жителей под видом ремонтных работ, а затем грабят их.
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