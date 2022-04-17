Для учителей и учащихся создан образовательный чат-бот EducationUaBot
17 апреля 2022 года команда Министерства образования и науки Украины при поддержке Швейцарии запустила образовательный чат-бот EducationUaBot
Об этом со ссылкой на официальный ТГ-канал сообщает Еспресо.TV .
"Несмотря на жестокую войну россии в Украине и высокий уровень опасности участников образовательного процесса, мы продолжаем создавать новые пути для коммуникации и помощи. Нашими главными задачами является сохранение здоровья и жизни учеников, студентов, их родителей, учителей и ученых, а также создание надлежащих условий для работы, обучения и саморазвития", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
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Чат-бот поможет найти необходимую информацию про:
поиск садика, школы или колледжа за границей;
онлайн-обучение в Украине;
восстановление личных документов об образовании;
продолжение преподавания и работы во время войны.
Кроме того, с помощью чат-бота можно узнать о возвращении к обучению (независимо от места нахождения).
Перейти можно по этой ссылке .
- Напомним, Минобразования рекомендует школам самостоятельно выбрать дату завершения обучения .
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