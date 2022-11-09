Для туристов с инвалидностью составили топ-10 самых удобных городов мира
Для туристов с ограничениями составили перечень городов мира с удобным транспортом, близостью жилья к культурным достопримечательностям, доступностью информации о доступности
Об этом сообщает The Independent.
Путешественники с ограниченными физическими возможностями в рамках исследования, организованного CEO Valuable 500 – единственной глобальной структуры, занимающейся интеграцией людей с ограниченными возможностями, назвали города, где чувствовали себя наиболее комфортно. Топ-10 самых удобных городов выглядит так: Амстердам (Нидерланды), Лас-Вегас (США), Нью-Йорк (США), Орландо (США), Париж (Франция), Шанхай (Китай), Лондон (Великобритания), Сингапур ( Сингапур), Сидней (Австралия) и Токио (Япония). Выбор сделали 3500 человек из Великобритании, США, Австралии, Китая и Японии.
Респонденты оценивали доступность каждого города с учетом транспорта, близость жилья к культурным достопримечательностям, магазинам, ресторанам, доступность информации о доступности и другое.
Как отмечают в CEO Valuable 500, учитывая, что около миллиарда населения мира живет с инвалидностью и население стареет, набирает все большую актуальность, чтобы в туристическом секторе работать над удовлетворением потребностей доступности во всем мире.
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