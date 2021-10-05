Для торговли без бумаг: Украина реализовала обмены электронными инвойсами с Польшей и Арменией

Об этом в Facebook сообщила пресс -служба Министерства цифровой трансформации.



"Успешно реализованы обмены электронными инвойсами с Польшей и Арменией, следующая - Молдова", - говорится в сообщении.



Отмечается, что при координации Минцифры и поддержке программы EU4DigitalUA реализован пилотный проект eDelivery трансграничного обмена данными.



В пресс-службе объяснили, что внедрение решения eDelivery устраняет основные недостатки текущего нестандартизированного обмена данными на бумаге, такие как финансовое бремя, незащищенность данных, цепочка задержек и тому подобное.



Так, во время пилотного проекта украинские компании протестировали с польскими и армянскими контрагентами обмен электронными счетами-фактурами.

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