Для того чтобы выиграть войну, нам нужны люди
Осторожно, злой текст. Потому что очень хочется объяснить, почему те, кто видел реальный фронт, напрягаются, когда слышат об экономическом или культурном
Против нас идет война на геноцид. Настоящие ее цели сформулировала моя, прости Господи, бывшая подруга, а ныне ведущий российский шизовоенкор Аня Долгарева: убить всех сопротивляющихся и воспитать их детей русскими.
Эта формулировка проверена практикой. Именно так они поступают на оккупированных территориях. Добуквенно так.
Мы все еще можем проиграть эту войну. Нам ценой сверхусилий и помощи партнеров удалось снизить вероятность ситуации, но не до нуля. Мы можем также оказаться в ситуации, когда конфликт полузаморозится на большую часть нашей жизни. В первом случае выбор будет убежать или умереть. Во втором прибавится вариант «жить в нищете и боязни».
Для того чтобы выиграть войну, нам нужны люди. Оружие и деньги нам дают (если вы думаете, что как только военкомат выдернет вас из экономики, она умрет от отчаяния и печали, это не совсем так).
И здесь такая проблема, неочевидная для гражданских. Люди нам нужны не столько для того, чтобы заменить погибших и раненых. Люди нужны и для того, чтобы была хотя бы мнимая возможность для ротаций воюющих уже скоро два года как.
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Война истощает. Нравственно и медицински. Люди не могут воевать годами. Ты просто видишь, как они меняются на глазах, как в фильме "Иди и смотри" главный герой за сутки проходит путь от ребенка к старцу.
Это можно предотвратить ротацией. Я не говорю даже о таком счастье как дембель, но если людям будут давать хотя бы отдыхать достаточный промежуток времени, уже будет легче.
Таких промежутков у них нет. Они реально тают на глазах, сквозь них пейзажи видны. А на них сейчас небо держится.
А люди, которые могли бы подхватить, заняты. Они держат альтернативные фронты. И писю.
И вот это реально рвет все шаблоны. Так если бы рядом с тобой человек камни таскал 20 часов в сутки семь дней в неделю, а рядом проходили другие и радовались, как хорошо, что все их смены на одного дежурного свалили.
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И как будто все аргументы имеют определенное отношение к реальности. И плоскостопие, и пацифизм, и "я не умею", и ценность в других профессиях, и сложные жизненные обстоятельства. И даже "не всем воевать" - и хорошо, не всем, но почему не тебе?
Это я сейчас даже не обвиняю. Это я просто объясняю, почему все эти оправдания для тех, кто видит расписания с обеих сторон, звучат как, ну я не знаю… Как будто трое гопников девушку насилуют, один мужик пытается их куском кирпича отогнать, а рядом стоит целая автобусная остановка граждан, и у всех свои, крайне серьезные и безотлагательные причины не вмешиваться. Где-то так.
Вы можете с этим не соглашаться, но это понимать.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
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