Против нас идет война на геноцид. Настоящие ее цели сформулировала моя, прости Господи, бывшая подруга, а ныне ведущий российский шизовоенкор Аня Долгарева: убить всех сопротивляющихся и воспитать их детей русскими.

Эта формулировка проверена практикой. Именно так они поступают на оккупированных территориях. Добуквенно так.

Мы все еще можем проиграть эту войну. Нам ценой сверхусилий и помощи партнеров удалось снизить вероятность ситуации, но не до нуля. Мы можем также оказаться в ситуации, когда конфликт полузаморозится на большую часть нашей жизни. В первом случае выбор будет убежать или умереть. Во втором прибавится вариант «жить в нищете и боязни».

Для того чтобы выиграть войну, нам нужны люди. Оружие и деньги нам дают (если вы думаете, что как только военкомат выдернет вас из экономики, она умрет от отчаяния и печали, это не совсем так).

И здесь такая проблема, неочевидная для гражданских. Люди нам нужны не столько для того, чтобы заменить погибших и раненых. Люди нужны и для того, чтобы была хотя бы мнимая возможность для ротаций воюющих уже скоро два года как.

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Война истощает. Нравственно и медицински. Люди не могут воевать годами. Ты просто видишь, как они меняются на глазах, как в фильме "Иди и смотри" главный герой за сутки проходит путь от ребенка к старцу.

Это можно предотвратить ротацией. Я не говорю даже о таком счастье как дембель, но если людям будут давать хотя бы отдыхать достаточный промежуток времени, уже будет легче.

Таких промежутков у них нет. Они реально тают на глазах, сквозь них пейзажи видны. А на них сейчас небо держится.

А люди, которые могли бы подхватить, заняты. Они держат альтернативные фронты. И писю.

И вот это реально рвет все шаблоны. Так если бы рядом с тобой человек камни таскал 20 часов в сутки семь дней в неделю, а рядом проходили другие и радовались, как хорошо, что все их смены на одного дежурного свалили.

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И как будто все аргументы имеют определенное отношение к реальности. И плоскостопие, и пацифизм, и "я не умею", и ценность в других профессиях, и сложные жизненные обстоятельства. И даже "не всем воевать" - и хорошо, не всем, но почему не тебе?

Это я сейчас даже не обвиняю. Это я просто объясняю, почему все эти оправдания для тех, кто видит расписания с обеих сторон, звучат как, ну я не знаю… Как будто трое гопников девушку насилуют, один мужик пытается их куском кирпича отогнать, а рядом стоит целая автобусная остановка граждан, и у всех свои, крайне серьезные и безотлагательные причины не вмешиваться. Где-то так.

Вы можете с этим не соглашаться, но это понимать.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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