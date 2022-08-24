Об этом в эфире "Еспресо" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Сейчас уже, какая цена на газ нет ни малейшего значения. $2 тыс. - $3 тыс. Это если бы батон стоил 5 тыс. грн. Никто его не будет покупать. Газ по таким ценам никто просто не покупает. Он такой не нужен, это экономически невыгодно. С одной стороны, сейчас в Европе рекордные цены и на газ, и на электроэнергию, что очень важно", - сказал он.

Фурса отметил, что это повысит рост цен на коммунальные услуги по всей Европе.

"Это будет тяжелая зима, но не критическая. Европа закачала достаточно высокие объемы газа и, в принципе, для того, чтобы нормально пройти зиму – нужно сократить потребление всей энергии только на 10%. Я думаю, что европейцы с этим справятся. Какой-то глобальной трагедии там не произойдет. Да – высокие цены", - отметил инвестбанкир.

По его мнению, это приведет к тому, что будет экономия и увеличение энергоэффективности.

"На следующий год они перестроят потребление газа и будут его закупать в других источниках. Эта зима закончится. Поэтому $3 тыс. или $5 тыс. неважно", - подытожил Фурса.