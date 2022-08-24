Для того чтобы Европе нормально пройти зиму, нужно сократить потребление энергии на 10%, - инвестбанкир Фурса
Европейцы справятся с прохождением отопительного сезона – нужно сократить потребление всей энергии на 10%
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Сейчас уже, какая цена на газ нет ни малейшего значения. $2 тыс. - $3 тыс. Это если бы батон стоил 5 тыс. грн. Никто его не будет покупать. Газ по таким ценам никто просто не покупает. Он такой не нужен, это экономически невыгодно. С одной стороны, сейчас в Европе рекордные цены и на газ, и на электроэнергию, что очень важно", - сказал он.
Фурса отметил, что это повысит рост цен на коммунальные услуги по всей Европе.
"Это будет тяжелая зима, но не критическая. Европа закачала достаточно высокие объемы газа и, в принципе, для того, чтобы нормально пройти зиму – нужно сократить потребление всей энергии только на 10%. Я думаю, что европейцы с этим справятся. Какой-то глобальной трагедии там не произойдет. Да – высокие цены", - отметил инвестбанкир.
По его мнению, это приведет к тому, что будет экономия и увеличение энергоэффективности.
"На следующий год они перестроят потребление газа и будут его закупать в других источниках. Эта зима закончится. Поэтому $3 тыс. или $5 тыс. неважно", - подытожил Фурса.
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