"Для Тищенко – по 20 грн". На базарах Киева троллят "слугу" Николая Тищенко

Один из столичных пабликов в сети Insagram обнародовал фото с рынка, на котором возле мясных обрезков стоит табличка "Для Тищенко – 20 грн", передает Еспресо.TV.



"На рынках Украины стали появляться специальные предложения для Коли Тищенко", - подписана фотография.



"Ага, и гречка по 12", – пишут в комментариях.



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Ранее ресторатор и народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Николай Тищенко попал в новый скандал, заявив, что он не видит роста цен в Украине, потому что сам он якобы покупает гречку за 12 гривен, а сало – за 50. И все это – на столичном Бессарабском рынке, который всегда считался элитным и самым дорогим.



После этого журналисты выяснили, что килограмм говядины на Бессарабке стоит от 200 гривен, свинина – 140. Свиные ребра обойдутся в 130, печень – 59, антрекот – 180 гривен за килограмм. Утка обойдется в 180 гривен за килограмм, а сало – от 150 до 500 гривен за килограмм.





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