Для Тимощука дорога в Украину закрыта, - теннисист Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что для эксфутболиста сборной Анатолия Тимощука закрыта дорога в Украину
Об этом сообщает Sport Arena .
"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Он нигде не бухал, всегда был профессионалом, он общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал, но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что идет. ", – сказал теннисист Сергей Стаховский.
Экскапитан сборной Украины работает в России с 2017 года. Тимощук является ассистентом главного питерского тренера "Зенита". Во время карьеры футболиста полузащитник сыграл за "Зенит" 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 ассиста. Выигрывал с россиянами Кубок УЕФА.
Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке национальной команды.
Тимощук также защищал цвета донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", луцкой "Волыни" и "Кайрата" из Казахстана.
- В 2017 году стало известно, что Анатолий Тимощук, бывший капитан сборной Украины по футболу, 9 мая почтил память жертв "Великой отечественной войны" с георгиевской лентой в Питере.
- В 2019 году против украинского тренера питерского "Зенита" Анатолия Тимощука возбудили уголовные дела в Германии.
- 1 ноября этого года эксдружина Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, что бывший капитан сборной Украины вывез в Россию икон на 10 млн. евро .
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