Для Тимощука дорога в Украину закрыта, - теннисист Стаховский

Об этом сообщает Sport Arena .



"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Он нигде не бухал, всегда был профессионалом, он общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал, но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что идет. ", – сказал теннисист Сергей Стаховский.

Экскапитан сборной Украины работает в России с 2017 года. Тимощук является ассистентом главного питерского тренера "Зенита". Во время карьеры футболиста полузащитник сыграл за "Зенит" 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 ассиста. Выигрывал с россиянами Кубок УЕФА.

Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке национальной команды.

Тимощук также защищал цвета донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", луцкой "Волыни" и "Кайрата" из Казахстана.

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