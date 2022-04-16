Для тех, кто потребляет менее 250 кВт электроэнергии, тарифы "заморозят" на полгода, - Зеленский

Об этом заверил президент Украины Владимир Зеленский.



Президент на заседании с чиновниками обсудил энергетические вопросы и завершение этого отопительного сезона.



"Во все "вангирования" тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля. Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на размере 1 гривна 44 копейки за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", - сказал президент.

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