Для тех, кто потребляет менее 250 кВт электроэнергии, тарифы "заморозят" на полгода, - Зеленский
Правительство не будет менять тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт электроэнергии
Об этом заверил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент на заседании с чиновниками обсудил энергетические вопросы и завершение этого отопительного сезона.
"Во все "вангирования" тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля. Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на размере 1 гривна 44 копейки за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", - сказал президент.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное